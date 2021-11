Promozioni

Scettico sul plug-in hybrid e sulle sue potenzialità economiche, oltre che ecologiche? Forse una spintarella ti convincerà. Una spintarella sottoforma di uno sconto fino a 7.000 euro. Il marchio Jeep prosegue il proprio percorso verso la transizione energetica e invita il pubblico a partecipare al cambiamento, applicando alla sua gamma SUV ad alta tensione (Renegade 4xe, Compass 4xe, Wrangler 4xe) una promozione che vale la pena prendere in seria considerazione. Perché novembre? Perché è il mese del Black Friday.

Jeep Renegade e Compass 4xe, a novembre super sconto

GREEN NOVEMBER Anticipando la tradizionale ricorrenza che negli Stati Uniti segue il Ringraziamento e dà inizio allo shopping natalizio, il Bonus Green Friday che Jeep dedica al suo tris di SUV ibridi ricaricabili consiste in uno sconto di circa 7.000 euro sul prezzo di listino da applicare in abbinamento a finanziamento FCA Bank sugli esemplari in pronta consegna. Non solo: la promozione di novembre 2021 include un anno di ricarica pubblica e la WallBox per la ricarica privata. In particolare, il servizio di ricarica presso stazioni pubbliche è fornito da F2Me-solution e corrisponde a circa 400 KW, sufficienti a percorrere 2.000 km in modalità elettrica.

Jeep Wrangler 4xe

PER ESEMPIO Con finanziamento Jeep Excellence, Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid in promo a 33.250 euro (comprensivi di Easy Wallbox) anziché a 39.749 euro. 1 anno di ricariche pubbliche Free2Move, 48 rate da 179 euro al mese. Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid a 39.400 euro anziché 46.149 euro, rate da 299 euro al mese. Infine, Jeep Wrangler Unlimited 2.0 4xe Plug-in Hybrid Sahara a 62.000 euro anziché 69.550 euro con finanziamento Jeep Free: anticipo 21.000 euro, nessuna rata per due anni, eventuale rata finale di 41.000 euro.

