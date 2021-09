RESTOMOD Nuova Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer arriveranno nel 2022, modelli attesi con molta impazienza dagli amanti della guida a ruote alte. Il rinnovato SUV yankee - come da tradizione - disporrà di un nuovo telaio a longheroni in acciaio e potrà ospitare al suo interno fino a 7 occupanti. Tuttavia, per gli appassionati del modello originale prodotto dal 1962 fino al 1991 (qui la storia dell'acquisto di una 4.0 Limited), Vigilante - azienda americana specializzata nel restauro di Jeep storiche - ha realizzato un restomod davvero entusiasmante!

Vigilante Jeep Grand Wagoneer: mostro da oltre 1.000 CV

POTENZA A NON FINIRE L'auto è stata completamente riprogettata da cima a fondo. Le modifiche apportate da Vigilante si sono concentrate sul telaio, che è stato rinforzato, e sull’impianto frenante che può contare ora su pinze Baer a sei pistoncini. L’auto monta inoltre pneumatici BF Goodrich all-terrain in grado di fornire maggior trazione su fondi sconnessi e a bassa aderenza. Tre i motori messi a disposizione per i clienti di Vigilante, con potenze comprese fra 492 e 1.014 CV. Si parte dal Mopar Hemi SRT-8, passando per il Mopar Hemi Hellcat da 717 CV, per arrivare infine al mostruoso Mopar Hemi Hellephant da 1.014 CV.

RITOCCHINI Per far fronte a questa immane potenza, Vigilante ha equipaggiato il suo Wagoneer con molle elicoidali Eibach e ammortizzatori firmati da Fox. Anche le dimensioni delle ruote sono state maggiorate, per consentire l’installazione di dischi freno più grandi e ventilati. ''La creazione di questo bolide è stata una vera sfida. È stata un’impresa lunga ed estenuante, ma la nostra perseveranza alla fine ha avuto la meglio. Sono state necessarie migliaia di ore di lavoro e il risultato finale ci rende davvero orgogliosi'', ha affermato Daniel van Doveren, amministratore delegato di Vigilante.

Vigilante Jeep Grand Wagoneer: il telaio

NON PER TUTTI Il restomod di Jeep Grand Wagoneer by Vigilante è in vendita a partire da 265.000 dollari (circa 228.000 euro) per la versione con motore V8 Hemi SRT-8. La variante intermedia con propulsore Hemi Hellcat da 717 CV vale invece 280.000 dollari (all’incirca 240.500). Per mettersi in garage la top di gamma da oltre 1.000 CV è necessario staccare un assegno di ben 290.000 dollari (quasi 250.000 euro). Ma raggiunte certe cifre, chi mai si accontenterebbe?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/09/2021