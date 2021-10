Tra di loro, a microfoni spenti, i fuoristrada parlano. A Jeep Wrangler, la collega Land Rover Defender fa sapere di avere intenzione di comprare un'altra fila di sedili e trasformarsi in fuoristrada a 8 posti: vuoi che Wrangler non muoia di invidia? All'edizione 2021 del SEMA Show di Las Vegas (2-5 novembre), l'appuntamento dedicato all'aftermarket automobilistico, Wrangler Overlook rappresenta proprio il concept di una (ipotetica) variante lunga, con interni su tre file. Appunto: solo show o l'embrione di un modello in vendita prossimamente?

Jeep Wrangler Overlook, il fuoristrada si fa in tre (file)

A CASCHETTO In attesa di saperne di più, la variante Overlook si basa su Wrangler Sahara Unlimited (quattro porte) e si differenzia sia per un corpo carrozzeria allungato di circa 30 cm, sia per il ''gradino'' che solleva la sezione posteriore del tettuccio di 11 cm. Incrociate tra di loro, le modifiche consentono di ricavare la fatidica fila numero tre. Lo scalino del tetto - che rimane rimovibile e che conserva il pannello apribile sopra i sedili anteriori - include anche finestrelle extra per aggiungere luce agli interni.

Jeep Wrangler Overlook: solo una concept?

TO BE CONTINUED? L'esterno di Wragler Overlook è rifinito in Sahara Bronze e prevede kit di sollevamento da due pollici, mentre gli speciali cerchi da 20 pollici sono avvolti in pneumatici all-terrain BF Goodrich da 37 pollici. All'anteriore, Jeep infine monta luci fuoristrada extra. Gli interni sono a loro volta caratterizzati da pelle Katzkin nera con accenti di bronzo: i loghi Jeep ricamati, il cruscotto rivestito in pelle e le finiture in pelle scamosciata completano l'atmosfera ''adventure luxury''. Solo il tempo ci dirà se questa è solo un'idea divertente, o la prima pietra di qualcosa di concreto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/10/2021