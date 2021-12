Video: la frenata automatica dei camion Volvo fa impressione

Si parla tanto di aiuti elettronici per la sicurezza - i cosiddetti ADAS, qui la nostra guida completa - e certamente per le auto sono una dotazione importante. Per fortuna i mezzi pesanti non sono da meno. Per mostrare lo stato dell'arte, Volvo Trucks ha condiviso su Facebook un video piuttosto impressionante della frenata di emergenza che entra in azione su un camion a pieno carico, con 40 tonnellate da fermare. Il tutto non solo con manichini fatti apposta per essere colpiti, ma anche con una vera Volvo V70 station wagon. Lo potete guardare qui sotto.

LA SICUREZZA RINGRAZIA Nel primo test, il sistema anti-collisione arresta il camion a pochi centimetri da un ostacolo che simula un'auto ferma, con la cabina del primo che sobbalza vistosamente per la decelerazione. Nel secondo test si simula una situazione autostradale, con il mezzo pesante che sopraggiunge alle spalle di un'auto in rallentamento. E anche qui l'impatto viene evitato per un soffio, come si apprezza meglio nella vista dal sedile del camionista. Purtroppo non tutti i camion che circolano sulle nostre strade e autostrade sono moderni abbastanza da avere a bordo questi dispositivi, ma l'idea che anche tra questi veicoli i sistemi ADAS si stiano diffondendo non può che dare un maggior senso di sicurezza a tutti gli utenti della strada.

