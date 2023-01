Volvo C40 e XC40 Full Electric, dal 2023 (molta) più autonomia

Nuovi motori, percorrenze superiori, ricarica più rapida. Per la prima volta dopo 25 anni, Volvo ripropone la trazione posteriore

Il bello dell'elettrico è che il margine di perfezionamento dei valori di efficienza è ancora molto vasto. Dal nuovo round di aggiornamenti, Volvo XC40 Recharge e Volvo C40 Recharge escono sia con maggiore autonomia (e non sono bruscolini), sia tempi di ricarica più brevi. Sia, infine, più potenza grazie a tre nuovi motori. E per la prima volta in un quarto di secolo, Volvo torna alla trazione posteriore. Cominciamo proprio con questa notizia.

Volvo XC40 Recharge

RWD - PARTE I Ambedue i SUV elettrici svedesi ricevono due nuove opzioni di powertrain a trazione posteriore. Il primo step consiste in un motore singolo da 238 cv (+3% rispetto alla precedente variante a trazione anteriore da 231 cv), sempre associato a batteria da 69 kWh di energia. Grazie a una migliore efficienza di raffreddamento, l'autonomia raggiunge ora 460 km da ciclo WLTP (rispetto ai precedenti 425 km) nel caso di XC40 Recharge, e di 476 km (anziché 438 km) nel caso di C40 Recharge. Ricarica dal 10 all'80% in 34 minuti, utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 130 kW in corrente continua.

Volvo C40 Recharge

RWD - PARTE II Se si ha bisogno di maggiore potenza e autonomia, si può invece ora optare per una batteria più grande (82 kWh), abbinata a un motore elettrico a magneti permanenti più potente (251 cv), sempre all'asse posteriore. Autonomia, rispettivamente, fino a 515 km (XC40) e 533 km (C40). Il pacco batterie più grande consente anche di ricaricare a una velocità massima superiore, 200 kW in CC invece di 150 kW: ricarica dal 10 all'80% in circa 28 minuti.

AWD Anche le varianti a trazione integrale beneficiano di aggiornamenti che migliorano il tasso di percorrenza. La precedente configurazione con due motori elettrici da 204 cv sull'asse anteriore e posteriore è stata sostituita da un motore elettrico a magneti permanenti da 249 cv (sviluppato internamente da Volvo) sull'asse posteriore e da un nuovo motore elettrico asincrono da 159 cv sull'asse anteriore. Grazie agli accumulatori da 82 kWh e a una migliore efficienza complessiva nel raffreddamento della batteria, XC40 Recharge Twin Motor AWD è ora in grado di percorrere fino a 500 km, vale a dire +62 km rispetto alla versione precedente. L'autonomia di C40 Recharge Twin Motor AWD sale a sua volta a quota 507 km (dai precedenti 451 km).

GIOCO DI SQUADRA Non solo gli interventi tecnici alla batterie. Anche le modifiche agli esterni contribuiscono in parte a migliorare l'efficienza: i nuovi cerchi in lega da 19 pollici di XC40 e C40 Recharge 2023 non solo esaltano la linea complessiva, ma consentono anche di ridurre la resistenza all'avanzamento della vettura grazoe a un design aerodinamico.

Nuovi cerchi dal design aerodinamico

XC40 PLUG-IN Novità, infine, non solo di ordine 100% elettrico. Dal 2023 Volvo XC40 Plug-in Hybrid (T4 e T5) viene equipaggiata di un nuovo caricabatterie di bordo bifase che raddoppia, o quasi, la potenza massima di carica, portandola a 6,4 kW.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2023