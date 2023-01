Volvo e "l'arte" della sicurezza. Il palinsesto 2023 del Volvo Studio

In automobile e non solo. Quello della sicurezza è un feeling che l'essere umano insegue in ogni sfera della propria vita quotidiana. Volvo come sponsor della sicurezza in auto, ma anche mentre l'individuo esprime il suo talento artistico e professionale. La sua personalità, a 360 gradi. ''Ambiente sicuro'' - o ''Habitat'' - come contesto ideale per manifestare la propria creatività è proprio il leit motive della stagione 2023 del Volvo Studio Milano, spazio multidisciplinare che anche per quest'anno ha in serbo un ricco calendario di eventi, riaffermandosi così veicolo di diffusione della cultura di alto livello in città. Primo appuntamento il 19 gennaio. Per tutte le info, vi rimandiamo al sito ufficiale. Il programma nei dettagli.

Michele Crisci, presidente e ad Volvo Car Italia

MUSICA MAESTRO

Da sempre filone principale dell’attività del Volvo Studio, la musica propone quest’anno un collegamento inedito con il mondo dell’Intelligenza Artificiale grazie a ''EVOLVO. Evoluzioni sonore nello spazio tecnologico'', nuovo progetto nel segno dell’innovazione tecnologica e dei suoi risvolti nella creatività e nell’arte. Frutto della collaborazione con Ponderosa Music Art, il primo atto di un ciclo di tre appuntamenti serali è in programma per giovedì 19 gennaio.

MARE NOSTRUM Ad affiancare la novità di EVOLVO, il calendario musicale del Volvo Studio Milano propone una serie di gradite conferme. A cominciare dalla seconda edizione del ciclo Un Mare di Suoni: fra marzo e aprile si parte di nuovo alla scoperta delle musiche dal Mediterraneo, toccando terre come la Turchia e Israele.

LEZIONI DI PIANO Volvo Studio Milano si conferma per il sesto anno consecutivo habitat naturale di Piano City Milano, ospitando quattro concerti dell’edizione 2023 di uno dei più grandi festival musicali al mondo per numero di spettacoli e affluenza di pubblico.

Volvo e il jazz, amore a prima vista

JAZZ Confermata anche la proposta dei concerti del ciclo Break in Jazz , aperitivi nel dehors accompagnato da musica live di qualità. Protagonisti della rassegna saranno ancora una volta giovani jazzisti laureati in Alta Formazione Artistica e Musicale presso i Civici Corsi di Jazz di Milano, la prestigiosa scuola fondata e diretta dal maestro Enrico Intra. Il Volvo Studio Milano vedrà infine ospitare nel mese di ottobre la quinta edizione del progetto Jam the Future in preparazione degli appuntamenti del festival JAZZMI 2023.

TORNA LA MILANESIANA

Dopo l’ottimo risconto avuto lo scorso anno, anche nel 2023 il Volvo Studio Milano ospiterà alcuni degli eventi previsti nella programmazione de La Milanesiana. L’appuntamento coincide con il reveal globale – previsto nel mese di giugno proprio al Volvo Studio Milano – della inedita compatta full electric di Volvo, una delle auto più importanti per il futuro della Casa. Il collegamento con La Milanesiana illustrerà una volta di più la relazione fra Volvo e le Arti.

Chiara Angeli, responsabile attività Volvo Studio Milano

TRIENNALE

A cavallo fra espressione artistica figurativa e sonora si colloca il progetto Esplorazioni realizzato in collaborazione con Triennale Milano Teatro. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Esplorazioni torna a riproporre un viaggio tra danza, musica live e improvvisazione. I quattro appuntamenti in programma manterranno la vocazione alla sperimentazione artistica del progetto e baseranno il processo di creazione artistica sui temi di Habitat e Umwelt.

ARTE CONTEMPORANEA DIGITALE

Al concetto di Habitat si rifà anche Visioni Diacroniche: mondi in dialogo tra ecosistemi naturali e arte contemporanea digitale, il nuovo e suggestivo progetto curato da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e Ilaria Bonacossa, Direttrice del MNAD – Museo Nazionale di Arte Digitale, Milano. Visioni Diacroniche si articola su quattro appuntamenti e vede il coinvolgimento di altrettanti artisti internazionali che lavorano sulla trasformazione dell’ambiente mettendo in relazione arte, Habitat e Sostenibilità con il linguaggio dell’arte digitale. L’intento del percorso di arte contemporanea è quello di raccontare la visione degli artisti sul tema dell’ambiente e della sua percezione, ognuno con la propria estetica e la propria idea di rappresentazione artistica.

VIASANTERNA

Si parlerà infine di quotidianità dell’arte con Viasaterna Arte Contemporanea, nuovo partner per la stagione 2023 che porta al Volvo Studio Milano giovani artisti da scoprire, con la peculiarità dell’esposizione prolungata delle opere negli uffici stessi del Volvo Studio.

Volvo Studio Milano, un 2023 tutto da vivere

Pubblicato da La Redazione, 13/01/2023