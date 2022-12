Nuova Volvo C60: dalla Svezia in arrivo il SUV coupé elettrico?

TERZO MODELLO IN ARRIVO? Dopo aver mostrato la EX90, il suo nuovo SUV elettrico, Volvo rilancia sull’elettrificazione. Infatti, all'evento di debutto dello sport utility premium, la Casa svedese ha accennato a un modello più piccolo, chiamato EX30, mostrandone i tratti, ma senza sbilanciarsi oltre. Tuttavia, la nuova notizia è che la stampa anglosassone ha scoperto che un terzo modello BEV potrebbe arrivare tra poco. Per dimensioni si dovrebbe piazzare proprio a metà fra i due SUV e la conferma arriva dal fatto che il 14 dicembre scorso è stato depositato all’Ufficio Brevetti e Marchi Americano USPTO (United States Patent&Trademark Office) il nome “C60”. La domanda è stata depositata nella categoria Prodotti e Servizi per: Veicoli a motore terrestri e relativi accessori. Insomma, se analizziamo l'attuale profilo di denominazione Volvo, la C60 sarà probabilmente una versione coupé della XC60 Recharge 2023. Ricordiamo che una volta il prefisso ''C'' indicava modelli con carrozzeria coupé, decappottabile o berlina, come la C30 e la C70, ma è stato recentemente utilizzato sulla C40 Recharge, una versione a tetto spiovente della XC40. Quindi, chiunque speri in una nuova auto sportiva Volvo elettrica sarà probabilmente deluso.

Brevetto SUV coupé elettrico Volvo: il documento di registrazione del nome C60LE DIMENSIONI POTREBBERO CRESCERE La XC60 è già uno dei SUV più compatti nel suo segmento; quindi, tagliare la linea del tetto per ridurre ulteriormente lo spazio del bagagliaio sembra una mossa bizzarra. Ma c’è un’altra ipotesi e cioè che la XC60 di prossima generazione potrebbe crescere di dimensioni per colmare il divario tra lei e la EX90. La C60, probabilmente, entrerà in competizione con la BMW X4, che dovrebbe arrivare nella sola variante elettrica. Inoltre, non è un segreto che Volvo costruirà un secondo modello elettrico accanto alla EX90 nel suo stabilimento della Carolina del Sud; questo potrebbe essere proprio la C60. Qualsiasi dettaglio su motori, batterie, autonomia e ricariche della C60 resta nell’immaginazione, ma potrebbe utilizzare accumulatori di ultima generazione con capacità comprese fra i 78 kWh della C40 e i 111 kWh della EX90. Probabilmente la potenza sarà compresa tra 400 e 500 CV circa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/12/2022