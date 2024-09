La nuova Mini John Cooper Works E svelata prima del debutto

Galeotto fu - come al solito - il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) della Cina, che ha svelato le foto e parte della scheda tecnica della nuova Mini John Cooper Works E 2025 in anticipo rispetto alla world premiére, prevista per il 14 ottobre prossimo, al Salone dell'Auto di Parigi 2024.

QUANTI CAVALLI HA Quella del 2025 sarà la prima John Cooper Works a essere offerta sia con motore a benzina sia elettrico e se i numeri della più ambita versione termica rimangono per ora un mistero, già possiamo anticipare che la BEV avrà una potenza di 258 CV (255 BHP, leggi qui se vuoi saperne di più sulle unità di misura). Questo rappresenta un significativo aumento di potenza rispetto ai 184 CV della Mini Cooper E entry-level, o ai 218 CV della Cooper SE di fascia alta. È anche più della principale rivale, la francese Alpine A290, che nella sua forma più potente si ferma a 220 CV.

Nuova Alpine A290: l'edizione limitata Premiere Edition Beta

INGHILTERRA VS ITALIA In casa nostra le concorrenti si chiamano Abarth 500e e 600e: nessuna delle due ha dimensioni esattamente sovrapponibili alla hot-hatch inglese, ma anche loro rimangono indietro quanto a cavalleria: 155 CV la prima (qui la prova in pista) e 240 CV la seconda. Sempre con qualche centimetro di troppo in lunghezza, l'unica che rimette in riga l'inglesina è l'Alfa Romeo Junior, che in allestimento Veloce arriva a 280 CV (qui il video del test).

UN PO' IN SOVRAPPESO Stando ai documenti del MIIT la Mini JCW E dovrebbe pesare 1.670 kg, che sono un'enormità rispetto alle rivali. Anche quelle più grandi. Per capirci, la Alpine A290 fa segnare circa due quintali in meno sulla bilancia e persino l'Alfa Romeo Junior, che è circa 30 centimetri più lunga, con il pilota a bordo sarebbe più leggera di ben 80 kg, se i dati venissero confermati. E qui, di sicuro, il pieno di benzina non c'entra.

Nuova Mini John Cooper Works E 2025, il posteriore

LOOK NON TROPPO SPINTO Dal punto di vista estetico, la nuova Mini JCW non è molto più ''carica'' della Cooper in allestimento Sport. Le modifiche includono paraurti anteriori e posteriori più aggressivi, oltre a un nuovo diffusore posteriore, minigonne laterali, spoiler sul tetto con alette aerodinamiche, ruote da 18 pollici e alcuni badge John Cooper Works, con le pinze freno rosse e le bandiere a scacchi sul terzo montante e sul portellone quali ulteriori segni distintivi. Restiamo in attesa di conoscere la Mini JCW a benzina, che visto l'andamento del mercato sarà probabilmente la versione più attesa dal pubblico.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/09/2024