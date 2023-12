Mini Cooper SE: l'elettrica del "go-kart feeling" si veste John Cooper Works

La Mini Cooper SE 2024 100% elettrica è pronta al debutto con il compito di allargare la neonata famiglia Mini a batterie. Il nuovo modello a tre porte è disponibile anche nell'allestimento John Cooper Works (qui invece la prova della versione S a benzina), che sottolinea la storia sportiva del marchio. Si tratta di una novità assoluta, perché fino ad oggi la linea più ad alte prestazioni di Mini non era mai stata proposta sulla sua versione a zero emissioni. Tuttavia, attualmente non sono stati comunicati tempi di consegna e non è stato pubblicato il listino prezzi.

La Mini Cooper SE John Cooper Works ha 218 CV

Ma adesso veniamo al nuovo modello, che con 218 CV (160 kW) e 330 Nm di coppia massima, promette di offrire un vero piacere di guida a (quasi) zero emissioni. Per esempio, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi. La batteria installata nella Mini Cooper SE ha una capacità di 54,2 kWh e consente un'autonomia dichiarata fino a 402 chilometri nel ciclo di prova WLTP. La ricarica rapida con corrente continua è possibile fino a 95 kW, ciò significa che con una colonnina ad alta capacità la batteria può essere caricata dal 10 all’80% in poco meno di mezz’ora. Infine, il caricatore di bordo di serie accetta fino a 11 kW in corrente alternata. Una chicca degna di auto di altro segmento: quando la navigazione è attivata la batteria della Mini Cooper SE viene preparata alla temperatura ideale per una ricarica efficiente a seconda delle condizioni meteorologiche.

L'allestimento John Cooper Works arriva per la prima volta su una Cooper SE

Per conferire alla Mini hatchback elettrica un look particolarmente sportivo, è possibile ordinarla con allestimento John Cooper Works. Questa variante di equipaggiamento sottolinea il DNA del motorsport del marchio, ottenuto attraverso numerosi successi nelle corse, tra cui tre vittorie al Rally di Monte Carlo negli anni '60. “La MINI Cooper SE completamente elettrica nel nuovo allestimento John Cooper Works combina la passione per il design iconico, prestazioni leggendarie e mobilità sostenibile”, afferma Stefanie Wurst, responsabile del marchio Mini. Più in dettaglio, troviamo il nuovo logo John Cooper Works che si distingue per la sua combinazione di colori rosso, bianco e nero e la bandiera a scacchi sulla griglia anteriore. L'aspetto racing della Mini Cooper SE JCW è sottolineato, tra le altre cose, dai cerchi in lega da 18 pollici bicolori dal design sportivo e dalle pinze dei freni in un brillante rosso. Le strisce sul cofano sulla carrozzeria evidenziano il carattere atletico. Lato personalizzazione, di serie, la compatta elettrica con allestimento JCW include diffusori nella parte anteriore e posteriore, la cornice della griglia del radiatore e il logo rifiniti in nero lucido, il tetto di colore a contrasto e le calotte degli specchietti in Chilli Red. I fari full LED, quando è selezionata la modalità JCW, hanno le luci diurne che mostrano solo due strisce orizzontali e sottolineano il design minimalista dell’auto.

VEDI ANCHE

Gli interni hanno una specifica configurazione

L’abitacolo rispecchia l’ispirazione sportiva della BEV di Mini, con i sedili JCW che combinano pelle sintetica con cuciture rosse e materiale lavorato a maglia multicolore nella sezione delle spalle. Il contrasto fra nero e rosso prosegue sui rivestimenti della portiera e del cruscotto, il cui lato passeggero è decorato con il motivo specifico JCW in stile bandiera a scacchi. Il display OLED centrale con un diametro di 24 centimetri raggruppa le informazioni relative all’auto e fornisce i dati di navigazione, media, telefono e impostazioni del clima. Con le Mini Experience Mode si hanno a disposizione diversi profili di guida sulla base delle esigenze del conducente. Tra queste la modalità Go-Kart, che colora il display e l’illuminazione interna di rosso antracite. Oltre allo speciale suono sportivo diffuso in abitacolo, troviamo anche una risposta ottimizzata del pedale dell'acceleratore, che migliora l'esperienza al volante.

Lo spoiler è un tocco distintivo della John Cooper Works

Con dodici sensori a ultrasuoni e quattro telecamere surround, il sistema Parking Assistant Plus aiuta durante le manovre più difficili e identifica i parcheggi liberi. La modalità Explore offre una soluzione unica per questo segmento di veicoli: consente il parcheggio tramite smartphone senza che il conducente debba sedersi nella MINI. Un notevole vantaggio in termini di comodità quando lo spazio laterale è ristretto. Naturalmente, di serie o in optional, non manca una completa lista di sistemi di assistenza e sicurezza, che permettono di raggiungere il livello 2 della guids semi-autonoma.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 06/12/2023