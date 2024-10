Nuova Mini Cooper Cabrio, la guida open air si fa sempre più appagante

Per la nuova generazione della Mini Cooper Cabrio un design distintivo, motori a benzina da 2.0 litri e tanta cura per i dettagli

Guida a cielo aperto, ma con stile. La nuova generazione della Mini Cooper Cabrio completa l'attuale famiglia Mini e si presenta al pubblico con la sua personalità di sempre, ma con un'attenzione ai dettagli ancora più scrupolosa. Andiamo a vedere nel dettaglio come è fatta e quanto è cambiata rispetto al passato.

Nuova MINI Cooper Cabrio 2025 - Profilo

Proporzioni compatte (lunghezza 3,88 metri), sbalzi corti e fari rotondi distintivi sono i principali elementi che la caratterizzano, insieme alla griglia anteriore di nuova concezione. La calandra ha una forma ottagonale e i fari a LED di serie possono essere personalizzabili ricorrendo all'ampio catalogo degli optional. All'interno si fanno apprezzare dettagli minimalisti e, come di consueto, materiali di qualità. A impreziosire l'abitacolo ci pensano il volante sportivo, il display OLED centrale e le levette di stampo aeronautico della ''Mini toggle bar''. Il nuovo display OLED combina tecnologie innovative in un design estremamente moderno, e consente al guidatore e al passeggero anteriore di gestire comodamente tutte le funzioni del veicolo tramite il tocco o la voce (pronunciando ''Hey MINI'').

Nuova MINI Cooper Cabrio 2025 - Plancia

Il Mini Operating System 9, che fa funzionare l'infotainment, è pensato per semplificare la connettività e portare le app e i contenuti digitali dallo smartphone al display. La toggle bar, invece, prevede cinque levette che consentono l'accesso diretto alle funzioni di guida più importanti: freno di stazionamento, leva del cambio, start&stop del motore, selettore dell'Experience Mode e la regolazione del volume. Per Mini Cooper Cabrio sono disponibili tre versioni degli interni che contribuiscono a personalizzare l'ambiente: dalla sobria Classic alla ricercata Favoured, fino alla sportiva JCW.

Nuova MINI Cooper Cabrio 2025 - Capote

La nuova Mini Cooper Cabrio ha una capote in tessuto ad azionamento elettrico, che può essere aperta in movimento fino a 30 km/h in 18 secondi e richiudersi in 15 secondi. Il tetto può poi essere sempre aperto parzialmente, a qualunque velocità, fino a scoprire 40 cm di cielo. Quando la capote è aperta, si ripiega in modo tale da lasciare nel bagagliaio un volume di 160 litri a disposizione per le valigie: volume che cresce fino a 215 litri quando la capote è chiusa.

Nuova MINI Cooper Cabrio 2025 - Bagagliaio

Tre i motori a benzina disponibili per altrettanti allestimenti della Cooper Cabrio, ma tutti da 2,0 litri a quattro cilindri. Il modello base Mini Cooper Cabrio C garantisce una potenza di 163 CV e 250 Nm, consumi medi pari a 6,6 - 6,5 l/100 km, una velocità massima di 220 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. La versione Mini Cooper Cabrio S porta la potenza a 204 CV e 300 Nm, vantando consumi medi dichiarati compresi tra 6,6 - 6,5 l/100 km, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e una velocità massima di 237 km/h. Oltre a queste due varianti, c'è poi la più estrema JCW, orientata alle alte prestazioni. Dal punto di vista della guida, la nuova generazione della Mini Cooper Cabrio presenta un assetto rivisto e più resistente al rollio in curva, uno sterzo ancora più preciso e i sistemi di controllo della stabilità ricalibrati.

Nuova MINI Cooper Cabrio 2025 - Interni

Ampia e completa la gamma di sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza. L’optional Driving Assistant Plus include, tra gli altri servizi, lo Steering and Lane Assistant per la guida laterale, che aiuta il guidatore a rimanere in carreggiata. Grazie a dodici sensori a ultrasuoni e a quattro telecamere Surround View, il Parking Assistant Professional di Mini Cooper Cabrio è in grado di rilevare i parcheggi liberi e di avviare automaticamente le manovre di parcheggio quando lo spazio è limitato. La Panorama View consente invece una migliore visibilità dell'area circostante quando la vista è oscurata da altri veicoli. Per un ulteriore controllo della Mini, la Remote 3D View permette di trasferire le immagini su un dispositivo mobile.



Pubblicato da Francesco Irace, 10/10/2024