Nuova Mini Countryman: in viaggio con l'elettrica per una prova on the road

Da SUV compatto a SUV di media stazza, la nuova Mini Countryman non è più soltanto una Minona, una Mini in scala più grande, più pratica e più versatile. Con 6 centimetri in più in altezza e 13 in lunghezza (444,5 in totale) fa un bel salto in alto nel posizionarsi sul mercato, Il ruolo da Minona della prima Countryman sarà coperto dalla Mini Aceman, l’asso pigliatutto. Disponibile con motore a benzina, diesel e elettrica, a trazione anteriore o integrale, oggi provo la versione che fa il pieno alla colonnina.

Nuova Mini Countryman SE ALL4, la prova su strada

L’ottimo Lorenzo ha già provato le Mini Countryman a benzina, vi invito a leggere la sua prova e la sua descrizione dettagliata, per non ripetermi ora vi racconto le mie sensazioni e la mia prova della versione elettrica, a due e a quattro ruote motrici.

Della nuova Countryman preferisco la coda, originale e, a suo modo, affilata. Mi piacciono meno le fiancate, alte e non troppo snelle, e il frontale con fari squadrati, puliti nel loro integrarsi senza cornici con le forme della carrozzeria. Ma, per me, la Mini deve avere fari tondi, più simpatici e più Mini.

A BORDO Mi piace lo stile pulito e minimal dell’interno, con la plancia piatta rivestita in tessuto: mi piace sapere che all’interno trovo materiali ecosostenibili, ma il tessuto in poliestere riciclato che riveste plancia e portiere è molto ruvido e la plastica alla base del parabrezza sembra poco premium. La plancia piatta è interrotta soltanto dalle bocchette verticali, da un piccolo head-up display davanti al pilota e dallo schermo tondo da 24 centimetri al centro della plancia. Lo schermo tondo è OLED per garantire ottima visibilità e la navigabilità tra i menu della versione 9 del Mini Operating System sono molto piacevoli: è necessario, come accade quasi sempre, capire all’inizio dove trovare le informazioni, ma si fa amicizia in fretta.

Nuova Mini Countryman SE ALL4, volante e infotainment

NUOVI COMANDI Per regolare la temperatura del climatizzatore non ho bisogno di entrare in sottomenu complicati, clicco su tasti virtuali piuttosto reattivi. Una bella evoluzione della essenzialità della prima Mini, sottolineata anche dalla piccola consolle di comando stondata sotto allo schermo con pulsanti e levette. Qui trovo il pulsante per il freno a mano, le levette per la scelta della marcia e della Experience, il pomello per il volume e l’accensione a forma di chiavetta. Sotto alle levette cinque pulsanti essenziali integrati nella cornice della consolle: posteggio automatico, ADAS, hazard e sbrinamento rapido per parabrezza e lunotto.

NON CHIAMATELE DRIVE MODE Sulla nuova Mini, Countryman e non, non ci sono modalità di guida, ma le Experiences, in questo caso sette mondi che possono coinvolgere sì i setup di guida, ma anche la grafica dello schermo tondo, l'illuminazione interna, la posizione della tendina del tetto apribile, il sound e possono anche attivare il massaggio dei sedili. Poco cambia alla guida anche passando dalla modalità Go-Kart a quella Timeless, ma le grafiche sono gradevoli e nello stile Mini.

Se pensate di convertirvi alla mobilità 100% elettrica, la nuova Countryman offre due alternative. Mini Countryman E, con un solo motore elettrico da 204 cavalli e 250 Nm messi a terra dalle sole ruote anteriori, per 170 km/h di velocità massima e 8,6 secondi per lo 0-100 km/h. Mini Countryman SE ALL4, con un motore su ogni asse per 313 CV e 494 Nm scaricati a terra dalla trazione integrale, per 180 km/h e 0-100 in 5,6 secondi. La batteria è la medesima e mette a disposizione 66,45 kWh ricaricabile in corrente alternata fino a 22 kW o in corrente continua fino a 130 kW per una ricarica dal 10% all’80% in 30 minuti. Autonomia nel ciclo WLTP dichiarata 462 km per la E e 433 per la SE ALL4.

Nuove Mini Countryman elettriche in ricarica

ERGONOMICA Aumentano gli ingombri e aumenta lo spazio all’interno, e anche la sensazione di spazio percepita quando mi siedo al volante, grazie alle nuove dimensioni ma anche alla plancia minimalista e non invasiva. Lo schermo tondo è sufficientemente staccato dalla plancia per trovarsi a portata di mano così si raggiungono i comandi senza doversi allungare, a tutto vantaggio di clic precisi. Sempre bene il rapporto tra volante, sedile e pedaliera, anche se i sedili a regolazione manuale offrono la regolazione del sedile a scatti grazie a una leva, con il rischio di non trovare la posizione preferita al 100%. Mi piace dover accendere (o avviare il sistema, come quando avvio il computer?) la Mini Countryman girando una chiavetta, azione ormai quasi dimenticata. E anche la levetta per selezionare la marcia non è per nulla scomoda. L’head-up display mostra le informazioni fondamentali, come la velocità, in maniera chiara su un piccolo schermo verticale ma non rientra nella dotazione delle Countryman entry-level.

IMPRESSIONI DI GUIDA Ansia da ricarica a parte, guidare una elettrica è piacevole, è silenziosa e agile, meglio di auto con motori termici ruvidi e rumorosi. Da questo punto di vista gli unici concorrenti sono motori performanti, magari plurifrazionati e con un sound appagante. La Mini Countryman E non è da meno, agile e facile grazie alla spinta elettrica e silenziosa, almeno ad andature moderate. La scocca è ben isolata e anche il rumore di rotolamento delle gomme è contenuto, ma qualche fruscio aerodinamico, probabilmente generato dagli specchi, turba un poco il silenzio elettrico. Nell’insieme, comunque, si viaggia comodi.E il comfort sembra sia stata la linea guida dei progettisti: meno mini nelle dimensioni e meno go-kart feeling alla guida in favore della comodità. A partire dai motori elettrici dalla spinta progressiva piuttosto che brutale come molte elettriche, anche quando scelgo la Experience Go-Kart. In questa modalità cambia il sound che, quando premo sul gas a fondo, mi ricorda quello di Mario Kart.

Nuova Mini Countryman SE ALL4, la plancia

LE SCARPE GIUSTE La scelta del comfort è evidente anche nella taratura delle sospensioni, morbide e decisamente lontane dall’assetto delle prime Mini moderne. Forse troppo morbide visto anche il peso della Countryman elettrica: 1.865 la E monomotore e monotrazione, 2 tonnellate tonde tonde per la SE bimotore e a trazione integrale. Avrei preferito sospensioni più toste per tenere meglio a bada il peso nelle manovre rapide. Anche perché del go-kart feeling Mini la Countryman una caratteristica l’ha mantenuta, lo sterzo piuttosto veloce a reagire appena si muove il volante che, così, sollecita subito l’assetto. Provo la E con cerchi da 18 pollici e spalla 55 (di serie per entrambe ci sono cerchi da 17” taglia 205/65 più attenti ai consumi) e la spalla alta accentua la sensazione di galleggiamento, meglio i cerchi da 20” con spalla ribassata che, da un lato, rendono ancora più evidente la reazione al movimento del volante, ma hanno un appoggio più diretto con l’asfalto.

NEL MONDO REALE Dicevamo dell’ansia da ricarica, propria delle elettriche. A batteria carica al 100% nel magico schermo tondo ho visto autonomie da 250 a 320 chilometri. Andando spedito durante la mia prova dalla sede BMW Italia di San Donato, alle porte di Milano fino al NOI TechPark di Bolzano, il consumo medio è nell’intorno dei 20 kWh/100km, qualche kWh in più spingendo più a fondo, poco meno stando attenti. Chi entrerà al NOI troverà la rampa al posteggio sotterraneo decorata da Luca Font, con un disegno che riprende la struttura del NOI e i colori Mini, protetto da Urban Shield studiati e realizzati al NOI da Emotitech che, oltre a proteggere le vernici colorate, abbattono gli agenti inquinanti, PM10, PM25, ossidi di azoto e ossidi di zolfo.

Nuova Mini Countryman sulla rampa del NOI TechPark, decorata da Luca Font

I prezzi partono dai 40.700 della Mini Countryman E in allestimento Essential, ma sono disponibili tre ulteriori livelli: Classic, Favoured e JCW. Stessi allestimenti disponibili anche per la Countryman SE 4ALL, che parte da 46.900 euro fino 54.380 euro. Essential è davvero essenziale, perfino nella scelta dei colori: o grigia, o nera. Meglio passare a Classic per avere la scelta completa dei colori, finiture meno spartane e il pacchetto XS incluso, che comprende anche le Experience oltre a sedili riscaldabili e ricarica wireless per lo smartphone. Tutti gli upgrade si effettuano aggiungendo pacchetti, dalla taglia XS fino alla XL, e per avere una dotazione minima, con head-up display, fari LED, keyless, specchi riscaldabili e ripiegabili con anche il sinistro elettrocromico si spendono ulteriori 3.100 euro. Fino al pacchetto XL da 10.200 euro.

Modello Countryman S Countryman SE ALL4 Motore elettrico 2 elettrici Potenza 204 CV 313 CV Coppia 250 Nm 494 Nm Velocità massima 170 km/h 180 km/h 0-100 km/h 8,6 secondi 5,6 secondi Batteria 64,6 kWh netti (66,5 kWh lordi) 64,6 kWh netti (66,5 kWh lordi) Autonomia 462 km 433 km Ricarica 3h45' a 22 kW; 10-80% in 29' a 130 kW in CC 3h45' a 22 kW; 10-80% in 29' a 130 kW in CC Trazione anteriore integrale Cambio monomarcia monomarcia Dimensioni 4,45 x 1,84 x 1,64 m 4,45 x 1,84 x 1,64 m Bagagliaio da 460 a 1.450 litri da 460 a 1.450 litri Peso a vuoto con conducente a bordo 1.865 kg 2.000 kg Prezzo da 40.700 euro da 46.900 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 06/07/2024