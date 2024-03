Nuova Ford Puma EV: anche il crossover si attacca alla spina! Eccolo in azione

L’anno scorso Ford ha svelato le sagome di cinque modelli che sono in arrivo e che andranno ad ampliare l’offerta dei suoi veicoli 100% elettrici. Sappiamo che la Mustang Mach-E ha fatto da apripista, e la Puma EV che vedete in queste immagini decisamente invernali potrebbe essere la seconda variante della famiglia “green” dell’Ovale Blu. E la prova che il debutto del crossover compatto sia da tempo in agenda arriva dal fatto che Ford ha annunciato l’inizio della sua produzione nel 2024.

Nuova Ford Puma EV: il prototipo del crossover elettrico durante i collaudiUNITÀ ELETTRICA DA 136 CV Alcune foto mostrano il prototipo ancora del tutto camuffato dalle pellicole mimetiche durante i test e sappiamo che è equipaggiato con l’unità elettrica presa in prestito dal veicolo commerciale E-Transit Courier. La Puma EV si basa su una versione elettrificata dell’architettura B2E della sua gemella con motore convenzionale e trazione anteriore. L’E-Transit Courier è equipaggiato con motori elettrici da 100 Kw (136 CV), che potrebbero essere montati anche sulla Puma elettrica, dato che sono stati progettati con l’intenzione di essere usati su entrambi i modelli. L’ E-Transit ha un caricatore di bordo che supporta fino a 100 kW di ricarica in corrente continua e che consente di recuperare dal 10% all'80% di energia elettrica in meno di 35 minuti. È probabile che la stessa batteria del veicolo commerciale possa consentire alla Puma EV un’autonomia di oltre 350 km.

Nuova Ford Puma EV: motore da 100 kW (136 CV) ereditato dal commerciale E-Transit CourierPOTREBBERO ARRIVARE ALTRI MOTORI Data la varietà di configurazioni di propulsori esistenti nei modelli Transit più grandi, potrebbe essere possibile che la gamma BEV di Puma possa presentare anche più configurazioni di propulsori, magari anche per una variante sportiva ST, che andrebbe ad allargare la famiglia del futuro crossover compatto in un segmento di nicchia, ma più “emozionale”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/03/2024