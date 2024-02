Ford Ranger MS-RT: lo sport pick-up ha un "dieselone" V6 da 240 CV! (video)

La storia di Ford s'intreccia profondamente con quella del motorsport. La sua presenza nelle competizioni è tra le più longeve e affermate e spesso quest'impegno ha di riflesso portato alla costruzione di automobili ad alte prestazioni sempre molto divertenti e desiderate (guardate la nostra prova della Puma ST e capirete). Ma una Ford così non si era mai vista, perché il reparto MS-RT ha dato vita al suo primo ''super'' pick-up a gasolio. Sì, avete letto bene: G-A-S-O-L-I-O. Un 3.0 litri V6 da 240 CV e 600 (!!!) Nm di coppia massima. Insomma, il massimo per chi vuole un veicolo da strada multiuso, inarrestabile, con ampia capacità di carico e che vada forte. E attenzione, il bestione arriverà in Italia nella seconda metà del 2024. Pronti a tenervi forte?

UN MOTORONE DA 240 CV Protagonista dell'intero progetto è ovviamente il ''dieselone'' V6. Prima, però, un passo indietro. La sigla MS-RT è l'acronimo di M-Sport Road Technology. Questa divisione, nata nel 2015 da Edward Davies - azienda inglese di componenti per veicoli - ed M-Sport, si è dedicata allo sviluppo di versioni sportive di veicoli commerciali, portando il DNA dei programmi motorsport in un territorio dove le prestazioni sono...insolite. Fatta la premessa, sotto il cofano del Ranger MS-RT si trova un potente motore diesel che trasferisce alle quattro ruote tutta la sua energia tramite un cambio automatico a 10 rapporti. Il pick-up è dotato del nuovo sistema di trazione integrale permanente e4WD, già disponibile per la gamma Ranger di serie di nuova generazione. Le caratteristiche di veicolo professionale del Ranger classico sono state mantenute intatte, con una capacità di carico fino a una tonnellata e una capacità di traino di 3.500 kg. Inoltre, l'MS-RT è completamente integrato con la piattaforma Ford Pro, offrendo una vasta gamma di software e servizi per ottimizzare la gestione delle flotte, tra cui Ford Pro Telematics, FordPass Pro e FORDLive.

Ford Ranger MS-RT 2024: la capacità di traino è di 3.500 kg

COME IL RAPTOR MA PER L'ASFALTO In estrema sintesi, possiamo dire che il Ranger Raptor sta al fuoristrada come il Ranger MS-RT sta all'asfalto. Qui tutto è pensato e progettato per la massima prestazione su strada e molto meno in fuoristrada. La prima differenza con il Raptor è sicuramente l'altezza da terra. Le sospensioni su MS-RT non servono per affrontare guadi e pendenze estreme, ma piuttosto per garantire più incisivita e prontezza tra le curve (con tutti i limiti che la fisica impone a un pick-up...). Comunque, esteticamente l'aspetto è strato curato per trasferire un'impressione di sportività, avvertibile dallo specifico colore per la carrozzeria e dai cerchi in lega da 21''. L'attenzione al dettaglio si estende anche agli interni, con una cabina doppia, sedili anteriori e posteriori, caratterizzati da supporto laterale, rivestiti in materiale sportivo di alta qualità, con eleganti dettagli blu e ricami MS-RT. Il volante - con sagoma sportiva - riscaldabile e dalle linee squadrare, presenta un indicatore blu a ore 12, un chiaro omaggio alle auto da corsa. Il Ranger MS-RT sarà disponibile in diverse tonalità, tra cui il grigio Conquer Grey, con dettagli in nero Agate Black per specchietti retrovisori e maniglie. Tra le dotazioni di serie spiccano un touchscreen da 12 pollici con infotainment SYNC 4A, controllo automatico della temperatura a due zone, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore, telecamera posteriore, Intelligent Adaptive Cruise Control e Intelligent Speed Limiter. Il prezzo? Non ancora comunicato, ma certamente sarà all'altezza delle prestazioni.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 16/02/2024