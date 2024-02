Consegne al fulmicotone? Il mostruoso Ford SuperVan 4.2 ci mostra come si fa

L’avanzata di Ford nel segmento dei veicoli commerciali elettrici passa anche attraverso una massiccia campagna di comunicazione, che comprende la presentazione di un modello che non vedrà mai la luce se non sottoforma di prototipi. Il pazzesco SuperVan 4.2 è una specie di furgone a batterie con le sembianze più di una monoposto che di un mezzo da trasporto leggero. Il bombardone elettrico, per adesso, sta facendo campagna promozionale in Australia, ma non è detto che possa arrivare in Europa, seguendo le date dei più importanti campionati automobilistici, in primis quello della Formula Uno.

Ford SuperVan 4.2: il commerciale ''da Formula Uno'' 100% elettricoUN TOUR DE FORCE PER FARSI AMMIRARE Detto questo, voliamo “virtualmente” fin dall’altra parte del mondo, dove il SuperVan 4.2 sta entusiasmando gli appassionati di motorsport mostrandosi in alcuni dei circuiti più famosi della nazione. Il furgone 100% elettrico è arrivato alla fine della scorsa settimana ed è stato subito messo alla prova al Sydney Motorsport Park. Inoltre, farà il suo debutto alla 12 Ore di Repco Bathurst il prossimo fine settimana prima di completare le sue dimostrazioni all'apertura della stagione Thrifty Bathurst 500 Supercars il fine settimana successivo. A pilotare l'auto in entrambe le occasioni sarà il pilota Romain Dumas, vecchia conoscenza della 24h di Le Mans, che ha vinto nel 2010 e nel 2016.

Ford SuperVan 4.2: tre motori per 1.400 CV di potenzaTOCCATA E FUGA ALLA TAPPA F1 IN AUSTRALIA Il mese prossimo, Ford porterà il SuperVan 4.2 all'Adelaide Motorsport Festival, che si terrà dal 15 al 17 marzo e questa sarà l’occasione per farlo guidare da alcuni ospiti molto speciali, ma sui quali è mantenuto il riserbo. Continuerà poi il suo viaggio “mediatico” attraverso il Paese e toccherà il circuito dell'Albert Park il giovedì prima del Gran Premio d'Australia di F1. Gli appassionati di corse potranno vederlo come parte della mostra Ford Performance Experience per tutto il fine settimana, protagonista insieme ad alcuni modelli della Casa americana come la Mustang Dark Horse e la Mustang Mach-E GT.

Ford SuperVan 4.2: l'abitacolo ''racing'' del prototipo elettricoALTA INGEGNERIA BEV PER 1.400 CV DI POTENZA Il presidente e amministratore delegato di Ford Australia Andrew Birkic ha dichiarato: “Ford è impegnata in un entusiasmante percorso di elettrificazione e SuperVan 4.2 è un ottimo esempio di cosa possono significare le massime prestazioni elettrificate”. E ha concluso: “Con l’aggiunta di più tappe al tour SuperVan, gli appassionati di veicoli elettrici e high performance in tutto il paese avranno l’opportunità di vedere questo esempio di ingegneria e il livello di prestazioni che offre”. Ford ha presentato il nuovo SuperVan 4.2 alla Pikes Peak International Hill Climb (Colorado, USA) dello scorso anno. È dotato di un tritttico di motori elettrici che si combinano per erogare la mostruosa potenza di 1.400 CV e, grazie alla sua incredibile sagoma della carrozzeria, produce un impressionante carico aerodinamico di 1.995 kg a circa 240 km/h.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/02/2024