Ford Mustang CS 2024: il sogno americano è un V8 aspirato anche per l'Europa?

Cosa c'è di più americano di una Ford Mustang? Probabilmente, Ford Mustang CS, sigla che identifica la versione California Special. Presente a momenti alterni sin dalla prima generazione degli anni '60, al debutto della GT California Special 2024 sono state mostrate le immagini del modello convertible soltanto, senza dare nessuno sguardo o anticipando un'eventuale versione coupé. Ora, i nostri paparazzi catturano le immagini che mostrano la California Special del 2024 con tetto fisso durante i primi test su strada. I dettagli sono ancora pochi, ma intriganti.

ICONICA Questa esclusiva coupé si presenta con una finitura in un classico colore Ford chiamato Grabber Blue, ed è esattamente l'aspetto di una GT Premium di tutto rispetto. Numerosi dettagli di stile, sia esterni sia interni, distinguono la California Special dagli altri modelli di serie della gamma. Il frontale si caratterizza per cornici nere attorno ai fari, che incorniciano una griglia con listelli orizzontali sempre neri e dettagli Rave Blue. Scendendo lungo i fianchi, lo sguardo può posarsi sulle strisce decorative in nero e Rave Blue, insieme a cerchi in grigio Carbonized con loghi Rave Blue, dalle misure uguali su tutte e quattro le ruote. Sembrerebbe che anche per la CS sarà disponibile l'opzione GT Performance Package con cerchi in alluminio lavorato dipinti in blu Rave e pneumatici di dimensioni differenti al posteriore rispetto all'anteriore.

SEMPRE V8 ASPIRATO Il badge sulla vettura varia a seconda della presenza del pacchetto GT Performance. Nei modelli senza questa opzione, troviamo la scritta posteriore ''California Special'' in Rave Blue e nero, mentre quelli con il pacchetto presentano badge in Rave Blue e nero con la dicitura ''GT/CS Performance''. All'interno dell'abitacolo - prendiamo in riferimento la cabriolet, già presentata - tutte le Mustang CS sono dotate di tappetini anteriori in nero Burkeshire con cuciture a contrasto e il logo California Special, accompagnati da pannelli per le portiere in nero onice con cuciture a contrasto e inserti Navy Pier. Il prezzo di queste aggiunte, negli USA, dovrebbe essere di 1.995 dollari (circa 1.700 euro), con l'opzione del pacchetto GT Performance che aggiunge ulteriori 4.995 dollari (circa 4.300 euro) al totale. Oltre alla scelta tra coupé e cabriolet, gli acquirenti della California Special possono optare sia per il cambio manuale a sei marce, sia per la trasmissione automatica opzionale a 10 marce. Il motore, invece, è sempre lui: il mitico 5.0 litri V8 aspirato da 480 CV. La disponibilità per l'Europa non è stata invece ancora confermata ma sembrerebbe essere più di un'ipotesi il suo arrivo anche per questa sponda dell'Atlantico.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/01/2024