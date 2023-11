Ford E-Transit: il VAN elettrico si guida come un'auto grazie a sicurezza e connettività

Guidare un furgone grande come il BEV dell'Ovale Blu può essere più agevole di quanto pensiate grazie ai servizi di bordo e agli ADAS, ma non solo...

L’elettricità corre veloce sul filo della transizione e sempre più veicoli faranno il pieno di chilowatt. I guidatori di tutti i giorni, ma anche i piccoli e grandi imprenditori e le società si abitueranno a mettere in conto le bollette o gli abbonamenti ai provider “alla spina” più che il rifornimento dal benzinaio. Le città si adatteranno al nuovo volto della mobilità EV? Saranno più silenziose? Forse. Magari meno inquinate? Chissà. Sicuramente più selettive e rigorose nella circolazione, nelle soste e nei parcheggi. Prendete a esempio Milano o Roma, le due principali metropoli nazionali, dove il processo è già iniziato. Comprare o noleggiare un veicolo elettrico adesso sembra una scelta logica per l’avvicinamento alla libertà di muoversi nei centri urbani, oggi come in futuro, a maggior ragione per coloro che con il mezzo di trasporto ci lavorano. E i grandi costruttori si stanno adeguando a questa nuova richiesta di veicoli commerciali “green”, divenuti il passepartout per l’ingresso libero alle ZTL. Mezzi che necessariamente devono rispondere a delle esigenze, prima fra tutte quelle del trasporto di merci e attrezzature da lavoro, ma subito a ruota, anche la praticità e il piacere di guida proprie di un’automobile “convenzionale”.

Ford E-Transit: il commerciale dell'Ovale Blu ha una batteria da 68 kWh

Poiché, se bisogna passare tutto il giorno al volante, allora è meglio farlo nel comfort e nella sicurezza migliori possibili. A questa esigenza, Ford risponde con una scelta di veicoli da lavoro molto ampia, che vede nel Transit uno dei suoi cavalli di battaglia. Dal 2020, il van per eccellenza della Casa dell’Ovale è anche 100% elettrico, a dimostrazione che Ford ha preso di petto la questione e non si fa trovare impreparata alla domanda dei suoi clienti professionali. Ovvero acquirenti che necessitano di veicoli agili e che possano andare ovunque, senza limiti di orari o accessi. E Quella “E” (Electric) davanti al nome Transit è la lettera giusta per tutti. Il furgone è disponibile in due altezze e tre lunghezze di carico per un volume del vano posteriore fino a 15,1 m3 e una portata lorda di 1.758 kg. Ha una batteria da 68 kWh che può essere ricaricata dal 15 all’80% in circa mezz’ora in CC. La potenza massima del motore è di 184 o 269 CV per una coppia di 430 Nm e l’autonomia arriva fino a 317 km a seconda del modello. Una volta inquadrata la versatilità del van di Ford, mettiamo a fuoco quelle che sono le sue caratteristiche principali, ovvero il comfort, la sicurezza e il piacere di guida.

Ford E-Transit: servizi su misura, sicurezza e facilità di guida grazie a web e ADASUN FURGONE CHE SEMBRA... UN’AUTOMOBILE Al di là della percezione di robustezza complessiva, una volta saliti a bordo, l’E-Transit trasmette subito una gradevole sensazione di essere alla guida quasi di un’automobile tradizionale. Se non fosse per l’altezza da terra, degna dei migliori off-road in circolazione, la cabina riflette tutta l’attenzione dedicata ai tre passeggeri. La visibilità è ampia: voto più alla sicurezza. Il sedile del guidatore è regolabile elettricamente e riscaldabile (come quello a sinistra) ed è molto accogliente. Infine, la plancia è perfettamente organizzata, lo spazio è ampio per tutti e, se necessario, lo schienale centrale si può reclinare in avanti per trasformarlo in pratico portaoggetti. Ci sono le prese di ricarica USB e (opzionale) il dispositivo Pro Power Onboard da 2,3 kW senza necessità di generatore. Grazie al collegamento con una presa 230V si possono alimentare attrezzi, illuminazione o elettrodomestici, utili in una giornata di lavoro.

Ford E-Transit: la cabina del furgone con la plancia hi-tech di stampo automobilistico

Ma l’esperienza di guida dell’E-Transit si completa grazie al suo sistema multimediale Sync 4. Di fatto, si tratta del dispositivo più sofisticato oggi disponibile a bordo dei modelli della Casa di Detroit. Con Sync 4, il van di Ford dispone di una centrale informativa che si aggiorna in continuazione grazie al cloud per offrire una pianificazione avanzata degli itinerari con il navigatore satellitare 3D, il calcolo automatico dei rifornimenti nei tragitti più lunghi e tante altre informazioni volte a ottimizzare i tempi di gestione della propria professione. La connessione al web consente al software di apprendere le abitudini di chi è alla guida per suggerire scorciatoie e strategie da rendere la giornata più proficua in termini di operatività.

Ford E-Transit: il display da 12'' con la cartina 3d del navigatore satellitareDISPLAY AMPIO E RICCO DI INFORMAZIONI L’interfaccia uomo-macchina è il grande touchscreen da 12” a centro plancia, che permette di gestire tutti i servizi di bordo, esattamente come le automobili più evolute oggi sul mercato. Il riconoscimento vocale consente di impartire ordini attraverso una conversazione naturale e non manca l’integrazione wireless Apple CarPlay e Android Auto, in modo da sfruttarne tutto il potenziale attraverso il proprio telefonino. E dal touchscreen si possono richiamare numerose altre funzioni utili per la gestione del Transit elettrico. Tra le altre: pianificare gli orari di ricarica e valutare la propria guida “Eco”.

Ford E-Transit: compatibilità Apple CarPlay (e Android Auto) wirelessSERVIZI DEDICATI ALLA GESTIONE FLOTTE Ma per una gestione davvero a 360° del singolo furgone o di una flotta intera, la soluzione migliore si chiama Ford Pass Pro e Ford Telematics, ovvero un intero ecosistema di servizi volti a incrementare la produttività del proprio business a partire dalla possibilità di localizzare i veicoli, verificare il loro stato di efficienza e programmare i tagliandi in maniera flessibile. Ne parliamo in modo approfondito, insieme alle formule di acquisto e noleggio di E-Transit; il consiglio è di leggere l’articolo, che è davvero molto interessante.

Ford E-Transit: i servizi Ford Pass Pro per la gestione delle flotte

Ma tornando alla guida, l’E-Transit non si fa mancare nulla anche sotto il profilo della sicurezza. Innanzitutto, il pacco batterie corre lungo il piano di carico e questo assicura un buon bilanciamento complessivo – almeno a vuoto – e questo si traduce in un efficace equilibrio dinamico con reazioni mai sopra le righe. Ma attenzione, poiché ci sono anche tre Drive Mode (Normale, Eco, Bassa Aderenza), per adattare la risposta dell’acceleratore e ottimizzare la guida per risparmiare energia o viaggiare sui fondi più scivolosi. Qui, la frontiera tra automobile e veicolo commerciale diviene irrilevante.

Ford E-Transit: dal touchscreen si può scegliere fra tre Drive ModeLA GUIDA SEMBRA QUELLA DI UN SUV Inoltre, il motore elettrico spinge con vigore e, con un occhio attento degno del miglior driver di Amazon, le misure si prendono al volo ed è un attimo avere l’impressione di guidare un SUV più che un mezzo da lavoro lungo quasi sei metri. Chiaro, a pieno carico le cose cambiano un po’, ma l’E-Transit resta sempre entro limiti di sicurezza, questo è importante evidenziarlo. Detto brevemente del suo comportamento su strada, preme sottolineare che il van a batterie di Ford risponde presente anche per quanto riguarda gli assistenti alla guida.

Ford E-Transit: la schermata delle telecamere di parcheggio a 360°DI SERIE O IN OPTIONAL LA SICUREZZA È AL TOP Infatti, di serie troviamo l’avviso di mantenimento della carreggiata, l’assistenza pre-collisione con frenata automatica di emergenza e il cruise control con limitatore di velocità. Se volete andare sul sicuro, la lista optional è molto completa e la dotazione del Ford elettrico può essere arricchita con altri dispositivi come le telecamere di manovra a 360°, il rilevatore di ostacoli in retromarcia, il monitoraggio dell'angolo cieco e l'assistente di parcheggio. Il listino di E-Transit Van è piuttosto articolato in funzione della versione scelta, ma attacca a 37.200 euro per la versione H2 290 L2, a cui vanno sottratti i 12.000 euro di incentivi statali per i nuovi furgoni elettrici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/11/2023