Audi aggiorna la RS 3, che si riprende il record al Nurburgring

L'elettrica può attendere: Audi Sport aggiorna le sue bombardine Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan tanto nel design quanto nella meccanica. Il cronometro conferma, visto che la berlinetta di Ingolstadt debutta siglando il nuovo primato al Nurburgring per le berline compatte: con un tempo sul giro di 7’33”123, che abbassa il record precedente di ben 5 secondi. Di seguito tutte le novità che troveremo sui modelli negli autosaloni a partire da novembre.

Le nuove Audi RS 3 Sportback e RS 3 Sedan 2025

Confermate le performance fornite dal motore, il record al Nordschleife ottenuto a giugno sarebbe frutto della dinamica di guida ottimizzata in inserimento e percorrenza di curva, spiega lo specialista del Ring Frank Stippler: “Questa è la chiave del nostro successo. Nuova Audi RS 3 entra in curva con straordinaria facilità, forte di un inedito setup del controllo della trazione che agisce mediante interventi mirati sulle ruote anteriori e del sistema RS torque splitter, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo totalmente variabile, garantendo una gestione raffinata come mai prima d’ora della trazione integrale quattro. Così facendo, il sottosterzo è pressoché assente ed è possibile affrontare l’uscita di curva accelerando con grande anticipo”. Tutto ciò è reso possibile dall’integrazione in un’unica centralina, ''degli input provenienti dalla trazione integrale quattro, dalla gestione selettiva della coppia sulle singole ruote, un’intelligente funzione software legata all’operato dell’ESC, che frena in misura minima le ruote interne alla traiettoria consentendo di trasferire la spinta alle ruote con il grip migliore, del controllo della stabilità (ESC), dell’azione del citato RS torque splitter e della taratura delle sospensioni a regolazione adattiva DCC (Dynamic Chassis Control)'', spiegano i tecnici di Audi Sport.

Audi RS 3 2025, il motore 2.5 TFSI a 5 cilindri

ASSETTO, MOTORE, SOUND Sospensioni che, da parte loro, sfruttano una valvola elettroidraulica per variare il flusso d’olio negli steli degli ammortizzatori in funzione dei parametri vettura rilevati da molteplici sensori, delle condizioni del manto stradale, dello stile di guida e del programma attivato mediante il controllo della dinamica di marcia Audi drive select: ottimizzando lo smorzamento in maniera dinamica e rendendo ancora più agevole e intuitiva la guida in sovrasterzo. Confermata la disponibilità degli pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R e confermate, dicevamo, le prestazioni del motore 2.5 TFSI cinque cilindri turbo da 400 CV e 500 Nm di coppia, capace di proiettare la RS 3 fino a 290 km/h di velocità dopo uno 0-100 km/h in 3,8 secondi. Il tutto, però, con un sound che ora diviene ancora più coinvolgente grazie alla gestione totalmente variabile delle valvole, che a seconda della modalità di guida scelta possono gestire aperture parziali per enfatizzare il timbro allo scarico, magari con l'aiuto dello scarico sportivo RS fornito in opzione.

VEDI ANCHE

Audi RS 3 Sedan 2025, le nuove luci diurne

Per rendere il design più muscolare, Audi ha ampliato il celebre single frame esagonale frontale, corredandolo di cornice e griglia a rombi dal look inedito. Ridisegnate le prese d’aria, come le tre fenditure nella parte inferiore del fascione, e lo splitter aerodinamico è ora a tutta larghezza per sottolineare la sportività dell'auto con una citazione della gloriosa Audi Sport quattro S1 Pikes Peak del 1987. Completano il restyling del frontale le luci diurne con un’innovativa matrice a LED, che consente di produrre quattro firme luminose a scelta dell'utente. Al posteriore cambiano aspetto paraurti ed estrattore e alla gamma colori si aggiungono le inedite tinte metallizzate blu Ascari e rosso Progressivo. Nuova Audi RS 3 adotta di serie cerchi in lega da 19 pollici in nero opaco con design a 5 razze a Y, mentre le ruote Audi Sport a 10 razze della RS 3 Performance Edition sono offerte in opzione, al pari di pacchetti di finiture in carbonio o nero lucido.

Audi RS 3 Sportback 2025, la plancia

All'interno dominano le tinte scure. Spicca il nuovo volante dal look sportivo - rivestito in pelle o in microfibra Dinamica - e i nuovi sedili a guscio RS, con schienali in carbonio opaco che si accompagnano agli emblemi RS e ai rivestimenti in microfibra Dinamica e pelle Nappa estesa lungo i fianchetti. Come sulla A3, i pannelli porta hanno segmenti retroilluminati regolabili con le luci ambient tramite il display a centro plancia e la dotazione di serie include l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, con un apposito indicatore che suggerisce il momento opportuno per cambiare marcia. Non mancano menu specifici che mostrano informazioni sulle prestazioni erogate dal veicolo, sulla pressione degli pneumatici, sui tempi sul giro e sui valori

massimi di accelerazione laterale. Il nuovo app store integrato in vettura permette poi di procurarsi le app più diffuse come Spotify e Amazon Music direttamente dall'infotainment. I prezzi delle nuove Audi RS 3 Sportback e Sedan 2025 non sono ancora stati annunciati, ma dovrebbero partire da circa 66.000 euro per la Sportback (con un aumento minimo, quindi, sul modello 2024) e circa 3.000 euro in più per la Sedan. Le prevendite si aprono il 29 agosto.





Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/08/2024