Nuova Renault 4 elettrica è quasi pronta: ecco la prova

Che il suo arrivo fosse nell'aria era stato anticipato da un meraviglioso concept, che attualizzava le linee simpatiche e immortali della Renault 4. Ora il muletto impegnato nelle prove sulla neve, che potete vedere nelle nostre foto spia, dimostra che la nuova Renault 4 elettrica è quasi pronta per il debutto ufficiale, e da quello che le camuffature lasciano intravedere, pare proprio che le linee del concept (foto qui sotto) siano state rispettate in pieno.

STILE RÈTRO Come nel caso della nuova R5 (guardate con noi la première in live streaming il 26 febbraio!), anche la R4 attinge a piene mani dal suo glorioso passato, riproponendo linee fedeli al modello icona degli anni Ottanta, con l'inconfondibile portellone dritto e spiovente, il padiglione squadrato ma dagli spigoli arrotondati e un'interpretazione a LED dei fari rotondi, che sono una boccata d'aria fresca nel panorama automobilistico contemporaneo, dove gli ''occhi'' di tutti i modelli sembrano quelli delle astronavi da battaglia dei film di fantascienza (oltre ad avere un laser dentro, almeno alcuni).

Nuova Renault 4 riprende le linee del concept e dell'originale degli anni 60

COSA C'È SOTTO La Renault 4 sarà basata sulla piattaforma CMF-BEV utilizzata anche dalla Renault 5, rispetto alla quale si proporrà come alternativa più robusta: un po' come accade con la Fiat 600 rispetto alla 500, se vogliamo. Probabilmente offrirà un assetto un po' più alto da terra, incarnando il concetto di crossover, con rivestimenti e parafanghi a sottolineare uno spirito più avventuroso. In quest'ottica, sembrerebbe ragionevole una versione a trazione integrale con doppio motore, come pare potrebbe avere l'Alfa Romeo Milano. Finora, però, la Renault è stata molto riservata riguardo alle specifiche, quindi questo scritto non va al di là di mere speculazioni. Anche se, a ben guardare, 136 CV e un'autonomia fino a circa 400 km sono del tutto plausibili per la piattaforma CMF-BEV. Di arrivo e prezzi, per ora, non si parla: staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2024