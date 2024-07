Torna la Ford Capri, e anche la storica coupé diventa un SUV elettrico

Per chi ha qualche capelo bianco sulla testa il nome Ford Capri è un mito: una coupé sportiva lanciata nel 1969 che portava agli europei il sapore delle muscle car americane, ma in un formato e a prezzi a misura del Vecchio Continente. Fu un successo clamoroso. Tempo di rilanciarla? Ford ci crede, ma come ha già fatto con Mustang spende uno dei nomi più importanti della sua storia per battezzare non una leggera e compatta coupé, ma un SUV-coupé elettrico.

La nuova Ford Capri elettrica, con le sue forme da SUV-coupé, è allestita sulla piattaforma elettrica MEB, che condivide con Ford Explorer e con diversi modelli del Gruppo Volkswagen, come Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupe e Audi Q4 Sportback e-tron. Pur con proporzioni nettamente diverse, per modernizzare il concetto originale di ''auto sportiva per la famiglia'', nuova Capri cerca di riallacciarsi all'antenata con alcune citazioni: dall'andamento del tetto alla fascia nera che collega le luci, con le anteriori a quattro elementi che ricordano quelli della Capri Mk3.

LE DIMENSIONI Lunga 4,63 m da paraurti a paraurti, mette sul piatto un bagagliaio da 572 litri (con apertura senza mani a richiesta) e un abitacolo accogliente: con il grande vano MegaConsole da 17 litri tra i sedili anteriori, che è in grado di contenere fino a tre bottiglie da 1,5 litri. La plancia ha un design avvolgente, con i fianchi che si raccordano con le maniglie dei pannelli porta, e il tutto ha un tono minimalista con pochi comandi fisici. Protagonisti dell'arredo gli sportivissimi sedili con poggiatesta integrato, riscaldamento e funzione massaggio per il guidatore.

LE TECNOLOGIE Domina la scena il grande touch screen da 14,6 pollici a centro plancia per l'infotainment Sync Move: regolabile nell'inclinazione per fornire la migliore visuale. Dietro di esso c'è la piastra per la ricarica wireless dello smartphone e certo non manca la compatibilità con Android Auto e Apple Carplay wireless. Spicca la soundbar sul margine superiore della plancia, che fa parte del sistema audio standard e rimane anche nel caso si scelga l'impianto premium a 10 altoparlanti firmato B&O. Completa la dotazione di aiuti alla guida, che con tutte le dotazioni a richiesta arriva alla guida autonoma di livello 2, con i plus delle telecamere a 360°, Head-Up Display e assistente di parcheggio.

Nuova Ford Capri elettrica sarà disponibile in tre versioni. Le prime ad arrivare saranno l'intermedia Extended Range RWD a trazione posteriore e la top di gamma Extended Range AWD a doppio motore e con trazione integrale, entrambe accreditate di 180 km/h di velocità massima. La prima ha un solo motore da 286 CV, per uno 0-100 km/h in 6,4 secondi e un'autonomia di 627 km. Pià rapida la AWD, che brucia lo ''zerocento'' in 5,3 secondi, ma deve accontentarsi (si fa per dire) di 592 km di autonomia. Per entrambe la ricarica richiede meno di mezz'ora, per passare dal 10 all'80% di autonomia da prese in corrente continua ad alta potenza, mentre da una wallbox domestica in corrente alternata la Capri accetta fino a 11 kW di potenza in ingresso, per una ricarica completa che possiamo stimare in 7h30' circa. All'inizio del 2025 arriverà poi un modello base dal prezzo più basso chiamato Standard Range, con trazione posteriore e... dati tecnici tutti da verificare.

DUE ALLESTIMENTI Al lancio saranno offerti due livelli di allestimento: Capri e Capri Premium, con il modello AWD disponibile solo in quest'ultima specifica. Le auto in allestimento standard hanno già cerchi da 19 pollici, sedili anteriori riscaldati e con massaggio lato guida, sistema keyless e clima bi-zona. E ancora, la soundbar, il navigatore integrato nell'infotainment, cruise control adattivo, monitoraggio degli angoli ciechi e la retrocamera di serie. L'allestimento Premium aggiunge cerchi da 20 pollici (con quelli da 21'' offerti in opzione), luci LED con tecnologia Matrix, impianto audio B&O, rivestimenti in pelle, luci ambient e il portellone del bagagliaio elettrico con apertura senza mani. La guida autonoma di secondo livello, la climatizzazione con pompa di calore e il tetto panoramico si pagano a parte. I prezzi partono dai 42.750 euro della versione Standard Range che, come detto, arriverà in seguito. La Extended Range RWD attacca a 51.500 euro mentre quella a trazione integrale costa 54.500 euro: il configuratore è già online al link https://www.ford.it/auto/capri#models.

Modello Standard Range Extended Range Extended Range AWD Motore elettrico elettrico elettrico Potenza 170 CV 286 CV 340 CV Coppia n.d. 545 Nm 545+134 Nm Velocità massima 160 km/h 180 km/h 180 km/h 0-100 km/h n.d. 6,4 secondi 5,3 secondi Batteria 52 kWh 77 kWh 79 kWh Autonomia 402 km 627 km 592 km Ricarica n.d. 11 kW in CA/135 kW in CC per 10-80% in 28 minuti 11 kW in CA/185 kW in CC per 10-80% in 26 minuti Trazione posteriore posteriore integrale Cambio monomarcia monomarcia monomarcia Dimensioni 4,63 x 1,87 x 1,63 m 4,63 x 1,87 x 1,63 m 4,63 x 1,87 x 1,63 m Bagagliaio da 572 litri da 572 litri da 572 litri Peso a vuoto con conducente a bordo n.d. 2.098 kg 2.174 kg Prezzo indicativo 42.750 euro 51.500 euro 54.500 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/07/2024