Autore:

Luca Cereda

MOMENTO TOPICO La crescita del marchio Skoda si misurerà definitivamente quest'anno con il lancio di due nuovi modelli molto importanti: la hatcback Scala e il SUV Kamiq. Entrambe inediti assoluti, attesi già al Salone di Ginevra 2019.

UNA GOLF ALATA Della compatta sappiamo molto. Skoda ha scoperto le carte presentandola nei mesi scorsi e pubblicando le prime immagini e informazioni ufficiali. Strategicamente parlando, la Scala è un rimpiazzo della Rapid Spceback, ma nella sostanza è molto diversa. A partire dal design, passando per i contenuti (per approfondire clicca qui), che ne fanno a tutti gli effetti una Golf della Freccia Alata, anche se più lunga, visto che misura 4,36 cm. Sarà in vetrina da maggio.

RICORDATE LA VISION X? Il SUV compatto è invece ancora da scoprire e andrà in vendita nella seconda metà dell'anno. Solo pochi giorni fa la Casa ne ha svelato il nome: Skoda Kamiq. Un'auto che nasce dalla concept Vision X mostrata lo scorso anno a Ginevra, spinta da un propulsore ibrido che abbinava all'elettrico una componente termica alimentata a benzina e metano: una soluzione da escludere, almeno all'inizio, per la versione di serie. Non ci sono indicazioni precise nemmeno sulle misure: la Kamiq sarà certamente più corta di una Karoq, ma non è chiaro se si avvicinerà più a una T-Cross (intorno ai 4,10 metri) o – ipotesi più probabile – a una T-Roc (lunga 4 metri e 23 centimetri).

OCTAVIA IBRIDA Nel 2019 è atteso anche il reveal della nuova Skoda Octavia. La quarta generazione della berlina e wagon ceca punterà su una linea più dinamica, interni più spaziosi (visto che il pianale sarà lo stesso della Golf 8, evoluzione dell'attuale piattaforma MQB) e propulsori elettrificati. Data per certa una versione mild hybrid, non è da escludere una plug-in in corso d'opera. Per trovare la nuova Octavia in concessionaria dovremo però attendere il 2020.

LE ALTRE Il quadro delle novità Skoda per il 2019 si completa con un lancio imminente, quello del SUV performante Kodiaq RS, programmato per marzo, e con il possibile reveal della prima Skoda elettrica, la Citigo EV. Quest'ultima, nel caso, si farà viva verso la fine dell'anno, mentre in estate potrebbe esserci spazio per un aggiornamento della Superb.