Autore:

Emanuele Colombo

NUOVI MOTORI A BENZINA L'estetica non cambia, ma arrivano nuovi motori: oltre che nella versione a metano di cui parliamo qui, il modello 2019 di Skoda Octavia sarà disponibile con due nuovi propulsori a benzina del gruppo Volkswagen. In gamma entrano la Skoda Octavia 1.5 TSI da 150 CV e la Skoda Octavia 2.0 TSI da 190 CV, che sostituiscono rispettivamente i vecchi 1.4 TSI e 1.8 TSI (non distribuiti in Italia).

PRESTAZIONI E CONSUMI L'Octavia 1.5 TSI ha gli stessi valori di potenza e coppia della versione che rimpiazza: 150 CV e 250 Nm di coppia, ma grazie all'adozione del ciclo Miller e al sistema di disattivazione dei cilindri promette di risparmiare fino a 0,4 l/100 km. La Skoda Octavia 2.0 TSI sviluppa invece 190 CV e 320 Nm di coppia, per consumi combinati di 6,0 l/100 km nel nuovo ciclo di omologazione WLTP. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 7,3 secondi, il che rende la nuova Octavia 2.0 TSI più veloce dell'attuale Octavia RS TDI di 6 decimi di secondo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI Quanto al resto della gamma, il modello di ingresso rimarrà l'Octavia 1.0 TSI a 3 cilindri da 115 CV, che insieme con la 1.6 TDI di pari potenza sarà disponibile anche con cambio DSG a 7 marce. La trasmissione automatica a doppia frizione e 7 marce arriva anche sulla rinnovata Octavia 2.0 TDI, in sostituzione della vecchia unità a 6 marce. Invariata la potenza di 150 CV. Le Skoda Octavia con la nuova motorizzazione 1.5 TSI è già disponibile sui due allestimenti top, Executive e Style, con prezzi che partono da 24.740 euro per la berlina con cambio manuale; 26.340 euro per la berlina con DSG a 7 marce e 1.050 euro in più per le rispettive versioni station wagon. La data di arrivo delle Octavia 2.0 TSI, che dovrebbero costare 2.400 euro più delle 1.5 TSI, non è ancora stato confermata da Skoda Italia.