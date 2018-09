Autore:

Marco Rocca

QUALE SCEGLIERE? Oggi è la Mitsubishi ASX 2018, il SUV compatto tuttofare della Casa giapponese, il protagonista della nostra serie di comparative in cui confrontiamo motorizzazioni diverse delle stesse auto. In particolare, la Mitsubishi ASX 1.6 con motore a gasolio da 114 cavalli sfida la ASX equipaggiata sempre con un 1.600, ma a benzina da 117 cavalli. Le due versioni si misurano l'una con l'altra su piacere di guida e costi di gestione. Indecisi sulla scelta? Vi aiutiamo noi.

LA DIESEL Il 1.600 a gasolio brilla per l’ottima spinta fin da bassi regimi senza mai assillare i timpani. La coppia di 270 Nm arriva presto, intorno a 1.700 giri. Omologato Euro 6, questo motore è abbinato a un cambio a 6 marce manuale. 0-100 in 11,2 secondi per una velocità massima di 182 km/h. La trazione è anteriore.

LA BENZINA Il 4 cilindri aspirato da 1.6 litri eroga 117 CV a 6.000 giri e 154 Nm a 4.000 giri. Lo 0-100, però, si copre nello stesso tempo del diesel: 11,5 secondi, per una punta massima appena superiore di 183 km/h. Anch'esso omologato Euro 6, è abbinato stavolta a un cambio manuale a 5 marce. La trazione anche in questo caso è anteriore.

ALLA GUIDA DEL DIESEL Questo 1.6 diesel è sempre piacevole. Nonostante i cavalli sulla carta siano solo 114, mette a disposizione una buona ripresa anche quando a bordo c’è tutta la famiglia con relativi bagagli. A 130 km/h in sesta marcia lavora a circa 2.700 giri, facendosi sentire poco in abitacolo. Va detto, però, che per riprendere con un certo vigore bisogna scalare una marce. Una mossa che non ci pesa più di tanto se fatta con un cambio dagli innesti precisi e corti, quasi sportivo, come questo 6 marce.

ALLA GUIDA DEL BENZINA Sulla Mitsubishi ASX 1.6 a benzina le vibrazioni tendono allo zero, tanto da far sembrare l'auto spenta quando è in moto al minimo. Il timbro allo scarico è più appagante della diesel, anche se stiamo sempre parlando di una sport utility e non di un'auto sportiva. Di contro, il benzina paga dazio alla voce coppia sul diesel, ma non è certo una novità. Piuttosto val la pena notare che nonostante non sia presente la sovralimentazione, la spinta ai bassi non è vuota o inconsistente, anche perché nelle prime marce il deficit di coppia non è così evidente. Se invece ci troviamo in autostrada e vogliamo effettuare un sorpasso tocca scalare una marcia. Un po’ di coppia manca anche quando affrontiamo le salite ripide a pieno carico. Ma per un benzina aspirato di media cilindrata rientra tutto nella norma.

I COSTI Passiamo ora all'argomento dei costi, che abbiamo affrontato, come ormai sapete, con l'aiuto dei parametri calcolati dall'ACI. Partiamo dal bollo auto: si parla di 216 per il diesel contro 221 euro del benzina. La differenza è minima anche alla voce costi non proporzionali (bollo, ammortamento e RCA): 3.481 Euro l’anno per la diesel contro 3.450 euro per la benzina.

EURO A KM Prendendo in esame il conto dei costi proporzionali che, lo ricordiamo, comprendono deprezzamento, carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione, le stime ACI calcolano in 23 centesimi per chilometro il costo della versione diesel contro 27 centesimi per la versione a benzina.

I CONSUMI Se tiriamo in ballo i meri consumi di carburante, nel nostro percorso di prova con le due auto in carovana la Mitsubishi ASX diesel fatto registrare 7,3 litri per 100 km in città, 6 litri per 100 km il autostrada, per un consumo medio nel ciclo combinato di 6,1 litri per 100 km. La ASX a benzina, stando al computer di bordo, ha consumato invece 9 l/100 km in città, 7,5 litri/100 km in autostrada e 7 l/100 km nel ciclo combinato.

COSTO AL KM Per dare un quadro più completo dei costi di gestione dell’una e dell’altra versione, su una percorrenza annua di 10 mila chilometri, il conteggio totale secondo Aci indica in circa 57 centesimi al chilometro il costo per la versione a gasolio contro 62 centesimi al chilometro per la versione con il benzina aspirato. Al traguardo dei 40 mila chilometri l'anno la versione a gasolio è in vantaggio con 31 centesimi al chilometro contro i 35 della benzina.

QUANTO COSTANO? Vi state chiedendo i prezzi delle due vetture? La Mitsubishi ASX a gasolio in allestimento Instyle della prova parte da 28.050 euro. Quella con il 1.600 a benzina, nello stesso allestimento, attacca a quota 26.050 euro, ossia 2.000 euro di differenza.

VANTAGGI E SVANTAGGI Costi chilometrici alla mano, il testa a testa vede il motore diesel in vantaggio. C’è da dire, però, che oggi le stime Aci si basano su alcuni presupposti che in questo momento appaiono più che mai una scommessa; ad esempio su un deprezzamento inferiore del diesel nei confronti del benzina che oggi non può essere dato per scontato e sul fatto che la vita residua del diesel sia maggiore.

LE RESTRIZIONI DEL DIESEL Negli ultimi tempi molti sindaci e amministrazioni locali stanno facendo la guerra alle auto diesel, soprattutto se datate e quindi più inquinanti, limitandole nell'accesso alle città. A Milano, tanto per fare un esempio, dal 2019 i diesel Euro 3 e 4 non potranno più circolare e nel 2024 toccherà anche agli Euro 5. Il dubbio che presto vengano banditi anche gli Euro 6 non è campato in aria. Nell'incertezza può valer la pena fare altro genere di conti. Con quello che spendo per una ASX diesel compro quella a benzina e carburante per più 16.900 km senza nemmeno aver girato la chiave del diesel.

VOLENDO C'E' GPL Un altro dato? Con il 1.6 diesel, in media, ci vogliono 9,5 euro per fare 100 km mentre 11,8 euro per farli con il 1.6 benzina aspirato. Ci sarebbe una terza via, quella del GPL che, sui 10.000 e 40.000 km annui, ha dei costi pari a quelli del diesel.