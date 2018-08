Autore:

Matteo Gallucci

MARE MAGNUM Arrivano dal web delle indiscrezioni davvero scottanti in Casa Mitsubishi. La nuova Mitsubishi Lancer è pronta a tornare da protagonista nel mercato automobilistico grazie a inedite vesti da SUV. Lo scoop della testata Auto Express è di quelli che divide il pubblico degli appassionati dei motori. Siete pronti a rivederla in formato crossover?

L’ANNUNCIO Il magazine settimanale inglese riporta delle dichiarazioni esclusive di Trevor Mann, Direttore Operativo di Mitsubishi Motors. È molto probabile che l'operazione Mitsubishi Eclipse Cross potrebbe ripetersi proprio con la Mitsubishi Lancer. Dopo la trasformazione della coupé sportiva anni '90 Eclipse in crossover è l'ora di una delle berline giapponesi più rappresentative nel panorama del motorsport, con 4 campionati del mondo WRC vinti consecutivamente dal finlandese Tommi Makinen tra il 1996 e il 1999, ormai pronta a cambiare pelle radicalmente.

IL PROGRAMMA Il dado è tratto. Siamo davanti ad un programma a lungo termine con scadenza 2025. Saranno rivisti integralmente i SUV ASX, Outlander e il pick-up L200 sfruttando il “know-how” dell’Alleanza Nissan-Renault di cui Mitsubishi fa parte dal 2016. Gli altri due nomi forti da rievocare per il mercato globale sono: Pajero e Lancer. Inizia da loro il rilancio e la crescita della Casa giapponese che sta già ottenendo incoraggianti risultati di vendite.

SUV IBRIDO Non ci sono molte notizie riguardo al nuovo design della vettura ma il capo designer Tsunehiro Kunimoto ha suggerito di guardare nuovamente quanto esposto al Salone di Tokyo dove a dominare la scena c'era la concept car Mitsubishi e-Evolution; la nuova musa ispiratrice del futuro stile Mitsubishi. Si tratta di un prototipo dalle dimensioni più contenute rispetto al segmento C di appartenenza della Mitsubishi Lancer che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. Sfruttando la piattaforma modulare C/D CMF dell’Alleanza e visto i grandi cambiamenti può essere che il nome Lancer porti a una nuova vettura più piccola dotata di trazione integrale e propulsione ibrida piuttosto che ad una nuova anti Ford Focus o VW Golf. Si vuole puntare ad una nuova gamma SUV Mitsubishi e il competitor messo nel mirino è l'anticonformista Toyota CH-R. In attesa di nuovi dettagli il destino della nuova Mitsubishi Lancer in formato crossover sembra essere segnato e dovremo imparare a conoscerla nuovamente.