Autore:

Lorenzo Centenari

SCORPION SUV Non ha ancora ricevuto luce verde, che già ispira voli pindarici. Dallo stadio di prototipo, visto il successo registrato al Salone di San Paolo dello scorso anno, Fiat Fastback probabilmente conoscerà anche la produzione di serie. Come a convincere il top management del Lingotto a procedere in tal senso, ecco affiorare in superficie dalle profondità del web una ipotetica versione Abarth. Autrice della fantasiosa interpretazione, l'artista russa Nikita Aksyonov, graphic designer di San Pietroburgo che si diverte a trasformare auto convenzionali in prodotti tutti speciali. Tra le sue opere, per capirci, anche una BMW Serie 3 pickup, una Peugeot 3008 cabriolet, una utilitaria Ferrari e altre bizzarre ma efficaci provocazioni.

COI PIEDI PER TERRA Sempre ricordando come la sua conversione da concept ad auto di serie sia ancora al vaglio, l'idea di un'Abarth Fastback è in realtà meno illusoria di quanto si possa credere. Il segmento dei Suv coupé è tra quelli a maggior tasso di crescita, così come non c'è marchio che non affianchi alla versione standard una variante più sportiva, nelle prestazioni come nell'aspetto. A una livrea racing e a caratteristiche dinamiche gagliarde, Fiat Fastback si presta per la sua stessa natura di sport utility aggressivo e giovanile: spalle larghe, fronte prominente, tettuccio arcuato e coda muscolosa. Il suo cofano massiccio è in grado di ospitare anche motori plurifrazionati, mentre anche il telaio sembra fatto apposta per essere armato di trazione integrale. Chissà, spiccare il volo con la mente, dopotutto, è gratis.