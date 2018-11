Autore:

Marco Congiu

ESPANSIONE PROGRAMMATA Al Salone di San Paolo debutta a sorpresa la Fiat Fastback Concept. Si tratta, come si vede chiaramente in queste immagini, di un SUV Coupé, anteprima assoluta per la casa di Torino. Il prototipo anticipa le linee della versione di serie che, a conti fatti, dovrebbe essere svelata entro il 2020. Ignota la data d'uscita in Italia, così come anche il prezzo. Ma, anche se non dovesse essere importata da noi, la Fiat Fastback di serie potrebbe essere una vera chiave di volta per la casa piemontese della multinazionale FCA. Ecco perché.

SINUOSA E SPORTIVA La Fiat Fastback non passa certo inosservata: le dimensioni sono quelle di un SUV che si colloca tra il segmento C e il D, intorno ai 4,5 metri di lunghezza, con linee filanti ma decise. Il frontale richiama molto da vicino quello della Fiat Toro, pick-up presentato al Salone di San Paolo di qualche anno fa. In taglio laterale si vede come il tetto degradi molto dolcemente al posteriore, come da tradizione di ogni coupé che si rispetti. Il posteriore, con forme importanti che si avvicinano a quanto visto su Mercedes GLC e BMW X4, si fa forte di un design tutto nuovo per Fiat, quasi da premium car. Ancora avvolti da un alone di mistero gli interni, che non sono stati mostrati nella metropoli brasiliana.

SOTTO IL COFANO Non sappiamo ancora quali motori o powertrain accompagneranno la Fiat Fastback di serie. I vertici sudamericani della casa non si sono sbilanciati su cosa sia possibile trovare una volta alzato il cofano di questa concept, ma sappiamo che i Diesel dovrebbero avere vita breve. Antonio Filosa, Presidente della divisione latinoamericana di FCA, ha però confermato l'investimento di oltre 2 miliardi di dollari per quanto riguarda lo sviluppo e la realizzazione di 15 nuovi modelli per il mercato Sudamericano, ivi compresi lo studio di nuovi motori e powertrain ibridi. La Fiat Fastback dovrebbe vedere la luce nella sua configurazione di serie nel 2020, ma non si sa ancora se mai la vedremo anche in Europa.