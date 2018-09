Autore:

Marco Congiu

LA REGINA La Fiat 500X è da tempo il SUV più venduto in Italia. Sempre in cima alla classifica delle immatricolazioni dell'UNRAE, lo Sport Utility di Torino è la seconda auto più venduta dopo l'immortale Fiat Panda. Lanciata nel 2014, la 500X si concede il classico restyling di metà carriera, andando a modificarsi in tanti particolari rispetto al lancio.

DUE ANIME La 500X 2019 si incanala su un duplice sentiero: da un lato abbiamo la versione Urban, con un look più adatto alla città e ad un ambiente più urbano. Di rimando, 500X Cross e City Cross non disdegnano le gite fuoriporta su sentieri sconnessi, magari per arrivare alla casa di montagna, disponibili anche nella versione 4x4.

MAXI CINQUINO Lo stile della Fiat 500X 2019 ricalca il cammino intrapreso dalla 500 e dalla 500L. Sono nuovo i fari a LED (di serie per le luci posteriori, optional per quelle anteriori), con le luci diurne che portano in dote l'oramai famoso anello a LED, marchio di fabbrica dei facelift di casa 500. Rivisti, nella Fiat 500X Urban 2019, i paraurti, così come gli skid-plates di 500X Cross e 500X City Cross.

INTERNI TECNOLOGICI Anche gli interni della Fiat 500X 2019 ricevono un deciso upgrade. L'aspetto che si nota di più è l'arrivo del display touch da 8,4” visto su alcuni modelli della famiglia Jeep, Renegade in primis, con un sistema di infotainment che offre compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. La navigazione è affidata alle mappe TomTom 3D, mentre non mancano i servizi di streaming audio di Deezer e TuneIn.

TRE PER UNO Sotto il cofano la Fiat 500X restyling 2019 porta con sé i motori della famiglia FireFly già visti sul restyling della Jeep Renegade. Abbiamo un motore da 1.0 litro tre cilindri turbobenzina da 120 CV ed il 1.3 litri da 150 o 180 CV. Per le unità a gasolio troviamo gli immancabili 1.6 da 120 CV e 2.0 da 140 e 170 CV.

AIUTI ALLA GUIDA Sul versante degli ADAS, la 500X compie un balzo in avanti davvero interressante. Il SUV di Fiat si fa forte del Traffic sign recognition, dello speed advisor e del Lane Assist, di serie su tutti gli allestimenti. A pagamento troviamo il blind spot assist, cruise control adattivo e frenata assistita.

USCITA E COSTI La Fiat 500X 2019 arriva nelle concessionarie in autunno. Per quanto riguarda i prezzi di partenza, ci si attesterà sui 15.500 euro.