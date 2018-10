Autore:

Lorenzo Centenari

SAGRA DI OTTOBRE Un guardaroba per ogni stagione, e non si tratta solo di sostituire le t-shirt con i pullover, le bermuda con i pantaloni lunghi. L'autunno ha i suoi colori, i suoi materiali, i suoi abbinamenti di accessori. Ha fatto 11 anni a luglio, Fiat 500 di ultima generazione: e un'adolescente, alla moda ci tiene. Mamma Fiat è generosa, per la sua cocca sarebbe disposta a svaligiare La Rinascente. Ecco 500 Collezione "autumn edition" (da 16.850 euro), serie speciale che segue 500 Collezione in configurazione "primavera" (vedi Salone di Ginevra 2018), e che come personal shopper ingaggia un uomo. Non un uomo qualunque: L'Uomo Vogue.

CACCIA ALL'ABITO FIRMATO La comunicazione di nuova Fiat 500 Collezione nasce proprio dalla partnership tra il marchio Fiat e L'Uomo Vogue, da oltre 50 anni voce autorevole in materia di moda maschile. Entrambi i brand condividono valori come stile, eleganza e cura dei particolari: perché non fare un viaggio insieme? D'altra parte, al fascino della moda e del design in generale, Fiat 500 (lo avevamo capito) non resiste. Tanto da aver già in passato, più di una volta, espresso la propria passione collaborando con stilisti del calibro di Diesel (2008) e Gucci (2011), ma anche con artisti della nautica come i Cantieri Riva (2016). Ora il sodalizio con il magazine di Condé Nast: in tv già passa lo spot, ed è una miniclip tutta da assaporare.

PALETTE TRUCCO Disponibile sia in carrozzeria berlina, con tetto in vetro di serie, sia in versione cabrio con soft top grigio, nuova 500 Collezione sfoggia livree uniche e inedite come il bicolore "Brunello", abbinamento a contrasto tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara, ma anche vestiti in tinta unita come il Nero Vesuvio e l'inedito Grigio Cortina. Linee esterne impreziosite dalla modanatura cromata sul cofano anteriore e dalla linea di bellezza color rame, dettaglio che a sua volta richiama la finitura dei cerchi in lega da 16 pollici. A siglare infine l'eleganza della vettura, il logo "Collezione" cromato, in corsivo, stampato in bella mostra sul portellone posteriore.

STILE E FUNZIONALITÀ Nemmeno all'interno mancano i richiami al mondo della moda: come i sedili in gessato nero e bordeaux con lunetta superiore in vinile nero e logo 500 ricamato bordeaux, la linea color rame sulla plancia in tinta carrozzeria, i tappetini neri con firma "Collezione", infine (chicca!) la cover chiave specifica by Mopar in tinta rame con logo "Collezione". Non solo leziosità: la 500 dal "mood" autunnale offre di serie sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare, mentre a richiesta salgono a bordo radio Uconnect 7" HD Live con predisposizione Apple CarPlay e Android Auto, navigatore integrato con mappe Tom Tom, sistema Beats Audio Hi-Fi.

SI STA COME D'AUTUNNO... Quanto alle motorizzazioni, il pacchetto è associabile sia al 1.2 69 cv (disponibile anche con doppia alimentazione benzina e GPL), cambio robotizzato Dualogic e paddle shift, sia al bicilindrico TwinAir 0.9 85 cv. Con 500 Collezione, guidare tra foglie che cadono e profumo di caldarroste avrà un gusto tutto particolare.