Autore:

Marco Rocca

SUV COUPE' ALLA FRANCESE Ve lo avevamo fatto vedere camuffato qualche settimana fa e ancor prima sotto forma di teaser rilasciato dalla Casa. Ora il nuovo SUV Coupé francese inizia scoprirsi. A cominciare dal nome che sarà Renault Arkana. Vi piace?

FAMILY FEELING Lo vedremo come mamma l'ha fatto il 29 agosto in occasione del Motor Show di Mosca (Russia). Per ora dobbiamo accontentarci di un dettaglio del posteriore, che mostra quanto il family feeling con Megane, Talisman e Koleos sia forte. Del resto il taglio dei fanali è molto simile e probabilmente anche la tecnologia Led utilizzata.

DIMENSIONI COMPATTE La Renault Arkana avrà misure che la pongono a metà strada tra la Captur e la Kadjar. Sarà alta da terra come un SUV ma con la carrozzeria di una coupè. Il frontale sarà particolarmente espressivo riconfermando lo stile inconfodibile del desiger Laurens van den Acker in Renault dal 2009. La avrà misure che la pongono a. Sarà alta da terra come un SUV ma con la carrozzeria di una coupè. Il frontale sarà particolarmente espressivo riconfermando lo stile inconfodibile del desiger Laurens van den Acker in Renault dal 2009.

ANCHE DA 200 CV Il pianale sarà il medesimo di Clio quinta edizione: l'adozione della trazione integrale non dovrebbe perciò essere in programma. Quasi scontata invece la staffetta tra il 1.2 TCe turbo benzina e il 1.5 dCi turbodiesel, col doppia frizione EDC come opzione. Una variante sportiva RS da 200 cv sarebbe infine già stata approvata.