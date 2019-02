Autore:

Emanuele Colombo

SIMILE SOLO IN APPARENZA Al salone di Ginevra 2019 una delle novità più significative da Ingolstadt potrebbe essere un SUV elettrico compatto da affiancare all'Audi e-tron. Per ora potremmo chiamarlo Audi Q3 e-tron visto che, in base agli ultimi rumors, il modello presentato alla kermesse elvetica dovrebbe essere proprio una versione a batterie della Q3. Ma con alcune importanti differenze che non si limitano alla tecnologia EV.

LA PIATTAFORMA MEB La piattaforma dell'Audi e-tron compatta dovrebbe infatti essere la MEB modulare, che diventerà la base comune per tutti i modelli elettrici del gruppo Volkswagen ed è ben diversa dalla piattaforma MQB su cui la Q3 tradizionale è allestita. L'uso della nuova piattaforma, unito alle doti di compattezza tipiche dell'architettura elettrica, dovrebbe permettere un'abitabilità comparabile con quella della più grande Audi Q5 con gli ingombri esterni dell'attuale Audi Q3 (quindi una lunghezza attorno ai 4,5 metri).

AUTONOMIA: SCOMMETTIAMO CHE... Le caratteristiche tecniche, per ora, sono poco più che una scommessa, ma è probabile che l'Audi Q3 e-tron verrà proposta con tre diverse batterie. Alla base della gamma potrebbe esserci un accumulatore da 48 kWh, per un'autonomia di circa 330 km. L'allestimento intermedio potrebbe prevedere un “serbatoio” da 60 kWh, mentre dal top di gamma ci aspettiamo una batteria da 80 kWh e la capacità di percorrere fino a 500 km con una ricarica.

DATA DI LANCIO Al salone di Ginevra sembra che del SUV compatto e-tron verrà proposto un concept già molto vicino alla versione di produzione, che potrebbe poi debuttare sul mercato già nel 2020. Con questa mossa, Audi conta di anticipare la tanto attesa Tesla Model Y, la versione elettrica della Volvo XC40 e un rivale marchiato Mercedes di cui si vocifera da tempo: tutti attesi nel corso del 2019. E una cosa è certa: la proposta di Audi non stravolgerà il family feeling del marchio. C'è qualcuno disposto a scommettere il contrario?