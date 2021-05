VOLTO NUOVO La nuova gamma di Mini è stata presentata all’inizio dell’anno, e qualche settimana fa abbiamo avuto l’opportunità di mettere alla frusta la pimpante Cooper S cinque porte con il duemila benzina da 178 CV. La variante solo elettrica della piccola inglesina si arricchisce oggi di un’edizione speciale, chiamata Electric Collection e basata sulla Cooper SE che abbiamo provato all’inizio di maggio. Andiamo a vederla più da vicino, anche nel video che trovate a fondo pagina.

DETTAGLI IN NERO La Mini Electric Collection accentua tutti gli elementi caratteristici del nuovo modello, a cominciare dal frontale, dove spiccano ancor di più la grande calandra con bordo nero lucido e i fari a matrice di LED. Il nero torna anche nel bordo dei fari anteriori e posteriori, nel logo Mini, nelle maniglie e nelle calotte degli specchietti retrovisori. I cerchi in lega da 17” possono essere, a scelta, i più tradizionali Collection Spoke o i Tentacle Spoke total black.

TETTO COLORATO Debutta su questo allestimento speciale il colore Island Blue metallizzato che vedete nelle foto di questa pagina; in alternativa è possibile optare per il Rooftop Grey metallizzato. Per tutte è disponibile il caratteristico Multitone Roof, colorazione esclusiva del tetto con gradienti di colore che vanno dal San Marino Blue al Jet Black, passando per il Pearly Aqua centrale. Meno evidenti, ma altrettanto esclusive, le strisce adesive su cofano e fiancate.

STILE A BORDO Altrettanto raffinato e curato l’interno: aprendo le portiere si nota immediatamente il battitacco con il logo Mini Electric. Nell’abitacolo troviamo poi i sedili sportivi nella combinazione tessuto Light Grey/eco-pelle, rivestimenti per la plancia nella finitura Mini Yours Aluminium e cielo color antracite per il tetto. Il volante sportivo è rivestito in pelle con finitura in nappa, con tanto di logo Mini Electric.

TECNOLOGIA E SICUREZZA Di serie per quest’edizione speciale il volante riscaldato, il pacchetto Connected Navigation Plus (che comprende l’Head-Up Display, la ricarica wireless dello smartphone e le funzionalità MINI Connected XL). Per quanto riguarda la sicurezza, su Mini Electric Collection troviamo il Lane Departure Warning, all’interno del pacchetto Driving Assistance Package Plus, che avverte il guidatore quando si abbandona involontariamente la corsia attraverso vibrazioni del volante. Di serie anche il cruise control adattivo con funzione Stop & Go per gestire fermate e ripartenze in colonna.

SPRINT IN AUTONOMIA Nessuna novità per quanto riguarda il propulsore, che è lo stesso da 135 kW/184 CV della SE elettrica “standard”. Il consumo dichiarato nel ciclo WLTP è di 16,1 kWh/100 km, che permettono alla batteria da 32,6 kWh di spuntare un’autonomia di circa 225 km dichiarati (175 km, nei nostri test).

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Mini Electric Collection sarà disponibile a partire dal prossimo mese di luglio. Prezzi non ancora annunciati.