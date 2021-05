SETTANT’ANNI IN DIVISA Correva il 1951 quando Alfa Romeo ha consegnato la prima automobile all’Arma dei Carabinieri: era una 1900 M “Matta”, che l’anno successivo è diventata la prima “Gazzella”. Un nome che storicamente identifica le vetture dedicate al pronto intervento: veloci, agili e resistenti. A seguire ci fu la mitica Giulia degli anni Sessanta, utilizzata dal 1963 al 1968, affidabile e potente, simbolo del rinnovamento strutturale e tecnologico dell’arma: a bordo montava le prime radio collegate alle Centrali Operative. A seguire, negli anni, tutte le auto più importanti del Biscione sono state utilizzate dai Carabinieri: dall’Alfetta alla Alfa Romeo 90, dalla 75 alla 155, dalla 156 alla 159, fino ad arrivare alla Giulia, l’ultima berlina tre volumi di Arese.

LA NUOVA GAZZELLA Presso il Centro Stile di Torino, nel nuovo quartier generale di Alfa Romeo, è stata consegnata ieri la nuova “Gazzella” dell’Arma, la Giulia Radiomobile 2.0 Turbo 200 CV con cambio automatico a 8 rapporti. La prima di una flotta di ben 1.770 esemplari, destinati all'impiego da parte del personale delle Tenenze e delle Stazioni dei Carabinieri per il controllo del territorio. Alla cerimonia erano presenti John Elkann, Presidente del Gruppo Stellantis, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, l’Italy Country Manager di Stellantis Santo Ficili, il Comandante della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta Aldo Iacobelli e il Comandante Provinciale Carabinieri di Torino Francesco Rizzo.

LA DOTAZIONE Mossa dal 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 200 CV e 330 Nm di coppia abbinato all’automatico a otto rapporti, la Giulia Radiomobile raggiunge i 230 km/h di velocità massima e scatta da zero a cento km/h in 6,6 s. Non avrà il sound della Quadrifoglio, ma è comunque una discreta bomba! L’auto è stata inoltre allestita come segue, secondo le richieste dell’Arma:

Gruppi ottici con pannello messaggio variabile aerodinamico di ultima generazione

Coppia di lampeggianti con luce laterali e faro orientabile

Lampeggianti led su specchi retrovisori esterni

Parabrezza blindato (livello B4) e cristalli laterali e lunotto antisfondamento

Porte anteriore blindate con protezione piedi scendenti (livello B4)

Protezione antiscoppio del serbatoio carburante

carburante Due portaarma elettromeccanico

Cellula detenuto unipersonale (permette un terzo equipaggio)

Portagiubbotti antiproiettili in abitacolo

antiproiettili in abitacolo Due porta tonfa e paletta

Radio in posizione centrale per l'impiego da parte di entrambi i componenti dell’equipaggio

Sistema di amplificazione e diffusione esterno vettura

MUSEO ALFA ROMEO Molte delle storiche Alfa Romeo in dotazione all’arma sono esposte presso il Museo Alfa Romeo di Arese, nella sezione “Alfa Romeo in Divisa” realizzata in collaborazione con l’Arma e inaugurata il 24 giugno 2020 in occasione del centodecimo compleanno del marchio. Da questa preziosa collezione arriva la Giulia del 1968 che vedete nelle foto accanto a quella nuova.

NON SOLO ALFA La nuova e bellissima Alfa Romeo Giulia non è l’unico mezzo in dotazione ai Carabinieri: nei mesi scorsi la flotta dell’arma si è arricchita di vetture elettriche e ibride (Nissan Leaf e Subaru Forester, rispettivamente), dei piccoli fuoristrada Suzuki Jimny, e persino delle e-bike Trail Ultra di Five per la Guardia Forestale.