SEI RUOTE Pochi marchi al mondo saltano dalle due alle quattro ruote con la disinvoltura di Suzuki, ecco allora l'auto più ''motociclistica'' che esista sulla piazza. Suzuki Swift Sport Hybrid World Champion Edition la serie speciale per festeggiare il settimo titolo iridato vinto dalla Casa di Hamamatsu nella classe regina del Motomondiale. Joan Mir è Campione MotoGP 2020, Swift Sport Hybrid (qui l'identikit) ce lo ricorda a modo suo.

ESTERNI A rendere unica questa versione è innanzitutto la colorazione, che richiama la livrea Anniversary utilizzata lo scorso anno dalle Suzuki GSX-RR ufficiali del Team Ecstar, tinta a sua volta ispirata a quella della prima moto Suzuki che partecipò a una gara iridata nel 1960. Swift Sport Hybrid World Champion Edition la riprende tramite una verniciatura bicolor, abbinando il blu metallizzato a dettagli silver su calotte specchi retrovisori e tettuccio, dall’effetto sospeso grazie alla presenza di montanti neri. Tre racing stripes con colorazione a contrasto, poi, attraversano longitudinalmente la vettura, mentre sul cofano campeggia la scritta Suzuki in “cutout”.

INTERNI La personalizzazione interna prevede invece la colorazione giallo fluo dei dettagli delle porte anteriori, del tunnel e della plancia centrale. Ogni esemplare verrà autografato dal Campione del Mondo Joan Mir proprio su quest’ultimo elemento. Sette sono le vittorie nel Motomondiale e sette sono gli esemplari della World Champion Edition, identificati dal seriale indicato sulla plancia interna, vicino all’autografo del campione maiorchino.

ONLINE ONLY Swift Sport Hybrid World Champion Edition può essere prenotata unicamente attraverso il web store Suzuki a 20.900 euro, cifra che include il beneficio del bonus di 1.500 euro concesso dallo Stato in caso di rottamazione di una vettura immatricolata prima del 2011, beneficio peraltro esteso all'intera gamma Suzuki. L'ordine è perciò a portata di click: dal minisito della piattaforma di e-commerce si seleziona la concessionaria, si inserisce la propria e-mail, infine si prenota l’auto versando un piccolo acconto.