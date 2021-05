Creata nel 2018, la Suzuki V-Strom Academy è pronta alla sua quarta edizione. Lo scorso anno sono è cambiata una delle protagoniste, ossia la V-Strom 1050XT, che affianca la più compatta e versatile 650XT, tutte equipaggiate con i pneumatici tassellati Anlas Capra X. I corsi sono sempre della durata di una giornata e sono tenuti da uno staff di istruttori qualificati e di grande esperienza, coordinato da Andrea Beconi: storico alfiere Suzuki nell’Enduro e Campione Europeo della classe E2 nel 2009 con la RM-Z450E.

PER NEOFITI E NON SOLO... L’Academy si rivolge ad appassionati che vogliono migliorare la loro padronanza della moto lontano dall’asfalto. Gli utenti tipo della Academy sono soprattutto coloro che muovono i primi passi nel fuoristrada. Già a inizio giornata si suddividono i partecipanti in modo omogeneo, in base al proprio livello, proponendo esercizi differenziati e creando il giusto equilibrio tra il numero degli allievi per ogni istruttore. Ovviamente non è solo pensato per i neofiti, ma anche per gli esperti che vogliono affinare le proprie abilità. Le attività svolte aumentano la confidenza e la sicurezza sui terreni scivolosi e sconnessi, oltre che sulle strade bianche.

LA GIORNATA TIPO Si inizia con un briefing relativo alle caratteristiche delle moto utilizzate e della giornata, con alcune nozioni base di tecnica di guida e prosegue con indicazioni circa la corretta posizione di guida. Alla parte teorica segue quella pratica in sella, divisa in due sezioni inframmezzate dalla pausa pranzo al Castello. Nella mattinata sono previsti esercizi all’interno di un’area chiusa: i partecipanti provano la moto in vari step di difficoltà per consentire sia ai neofiti sia ai più esperti di migliorarsi in totale sicurezza. Nel pomeriggio è possibile mettere in pratica quanto appreso affrontando un percorso off-road con l’assistenza costante degli istruttori dell’Academy, sempre a disposizione.

COME ISCRIVERSI, DATE, LUOGO E PREZZO La Suzuki V-Strom Academy 2021 si terrà presso il Castello di Luzzano, posizionato strategicamente a Ravescala, in provincia di Pavia. Per iscriversi basta collegarsi sulla pagina dedicata (cliccate qui) e potete scegliere tra 10 giornate in programma:

Maggio: 22, 23, 29, 20

Giugno: 12, 13, 19, 20

Luglio: 10, 11

Il prezzo è di 330 euro, pranzo incluso e moto per la giornata: ciascun partecipante deve presentarsi con abbigliamento tecnico adeguato. Vista la tipologia del corso, non sono necessari capi specialistici da fuoristrada. Sono richiesti casco, guanti, giacca e pantaloni con protezioni, paraschiena e stivali, meglio se con suola artigliata.