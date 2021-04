CI SIAMO L’avventura della GSX-R Racing Academy è ufficialmente iniziata. Da oggi, infatti, è possibile iscriversi alla nuova scuola di guida in pista firmata Suzuki. Istruttori qualificati vi accompagneranno alla scoperta di 2 piste del Mondiale, per conoscere tutti i segreti della guida in moto.

PER TUTTI La GSX-R Racing Academy Suzuki si rivolge agli appassionati di ogni genere, a prescindere dal fatto che siano già proprietari di una GSX-R oppure desiderino diventarlo in futuro. La scuola è dedicata al neofita che desidera muovere i primi passi in pista così come all'amatore che ha già esperienza e intende migliorarsi.



IL CORSO Non più di 8 partecipanti per ogni appuntamento, con un istruttore ogni 2 allievi. Ciò permette la creazione di coppie di livello omogeneo e l’instaurazione di un rapporto più diretto con l’istruttore, per una didattica più efficace. Dopo l’accoglienza degli iscritti, la loro vestizione e un primo discorso introduttivo, la giornata tipo della GSX-R Racing Academy prevede sessioni teoriche alternarsi a 5 turni in pista da 20 minuti ciascuno: questa soluzione è l’ideale per ottenere il massimo in termini sia di apprendimento che di divertimento. Durante i briefing si tratteranno argomenti quali la sicurezza, il comportamento da tenere, la posizione di guida, le traiettorie corrette, con un focus sui dispositivi tecnologici presenti sulla GSX-R1000R.

AI BOX Durante le soste ai box, poi, è prevista un’analisi sistematica dei giri fatti sul tracciato: l’istruttore a volte sarà in pista davanti al suo gruppo, in altre occasioni invece seguirà da vicino ciascun allievo per potergli fornire le giuste informazioni una volta rientrati ai box. I partecipanti avranno a disposizione in qualsiasi momento una struttura hospitality, dove potranno rilassarsi, rifocillarsi e passare il tempo in compagnia degli altri corsisti, trascorrendo una giornata all’insegna della passione per le due ruote.

IL CALENDARIO La GSX-R Racing Academy prevede 5 appuntamenti, che si terranno su due dei circuiti italiani più famosi e spettacolari: il Misano World Circuit e l’Autodromo del Mugello. Si parte dal Mugello il 6 giugno, dove si terrà un'altra tappa della GSX-R Racing Academy anche il 18 luglio. Il 2 agosto si passa al Marco Simoncelli di Misano Adriatico, per poi tornare di nuovo al Mugello a settembre – in data da destinarsi – e il 17 ottobre.

PREZZI Si può partecipare alla GSX-R Racing Academy sia con la propria Suzuki GSX-R – cilindrata da 600cc a 1.000cc, anno dal 2000 in avanti – purché idonea all'attività di pista, ovvero perfettamente funzionante e con gli pneumatici di tipo sportivo in perfetto stato d'uso, oppure noleggiare una delle GSX-R1000R in versione race, quindi preparate appositamente per l'utilizzo in pista. Con moto propria il costo della scuola Suzuki sarà di 650 euro, mentre noleggiandola sarà pari a 1.350 euro. Per chi volesse partecipare con la propria GSX-R ma non avesse l'abbigliamento tecnico è possibile noleggiarlo con un costo aggiuntivo di 180 euro. Per iscriversi alla GSX-R Racing Academy basta accedere alla sezione Academy del sito – cliccate qui – e inviare una email.