NOVITÀ IN ARRIVO Suzuki annuncia l'arrivo di una nuova versione della maxinaked GSX-S1000. Dopo il ritorno della maxi Hayabusa – qui la prova video del nostro Danilo – ora tocca alla nuda derivata dalla sportiva GSX-R1000, che sarà rivelata nei prossimi giorni. Per riscaldare l'atmosfera la Casa di Hamamatsu ha diffuso un video teaser.

TUTTO NASCOSTO Il video ci dà solo un'idea del nuovo frontale della nuda: 3 fari sovrapposti a LED e mini appendici aerodinamiche sui fianchi, come usa ormai sulle potenti maxi da 1.000 cc e oltre. Ci aspettiamo qualche novità anche sul fronte elettronica, con un aggiornamento in termini di riding mode, ABS, anti-impennata, traction control e, perché no, un cambio elettronico.

POCHI GIORNI Le riserve sulla nuova GSX-S1000 2021 saranno sciolte il prossimo 26 aprile alle ore 9: la presentazione si svolgerà sulla piattaforma SMGS, Suzuki Motorcycle Global Salon. Non perdetevela.