IL TEMPO VOLA Un anno fa o poco più vi raccontavo in anteprima la rinnovata Suzuki V-Strom 1050 XT (qui il link alla prova incriminata), oggi invece la Casa di Hamamatsu ha svelato la versione 2021 della sua Sport Enduro Tourer. Nessuna novità sostanziale (d’altronde è passato solo un anno e il motore era già in linea con i canoni richiesti dall’Euro 5) ma arrivano due nuove livree.

TRES CHIC Rispetto a quella bianco/rossa (la mia preferita, tanto da averla scelta per la mia prova consumi da oltre 3.000 km) o a quella gialloblu già disponibili, le nuove combinazioni cromatiche sono più chic. La prima è su base nera con dettagli oro e argento, la seconda, invece, ha le sovrastrutture grigie e i cerchi blu, con tonalità poco più scure di quelli usati in gara dal Campione del Mondo della MotoGP 2020, Joan Mir. Il blu è ripreso anche dai fianchi della sella e dagli sticker applicati sui fianchetti, sul serbatoio e sul tipico frontale a becco Suzuki.

LA V-STROM IN BREVE In gergo tecnico si tratta di carry over, ovvero il passaggio da un anno all’altro senza particolari modifiche tecniche. Ciò vuol dire che tutte le caratteristiche che vengono apprezzate da anni dai possessori di V-Strom vengono confermate: telaio in alluminio a doppia trave, motore bicilindrico Euro 5 da 107,4 cv e il Suzuki Intelligent Ride System. Tutte le nuove colorazioni, al fianco di quelle vecchie, sono possono essere acquistate a un prezzo di 14.590 Euro.

CONTANTI O… L’acquisto in contanti è ormai una chimera, ecco perché Suzuki ha messo a punto un finanziamento per chi desidera acquistare al V-Strom: “Upgrade Your Adventure”.