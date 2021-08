La Yamaha R3 2022 si ispirerà, almeno per quanto riguarda l'estetica, alla sorella maggiore, la neonata R7. Questo emerge dalle ultime foto spia che immortalano la sportiva 300 in strada durante i test. Scopriamo come è fatta.

DALLE CORSE La battaglia si sposta dal Mondiale Supersport 300 alla strada. L'ultima ad aver alzato l'asticella è stata KTM con la RC 390 2022, apparsa pochi giorni fa nelle foto sfuggite sul web. La sportiva Yamaha apparsa nelle foto spia, invece, strizza l'occhio all'ultima arrivata tra le file della casa di Iwata, la R7, almeno nella parte anteriore: troviamo infatti il faro singolo al centro, già visto anche sulle nuove naked MT-07 e MT-09.

IL MOTORE Il monocilindrico 4T da 321 cc è attualmente accreditato di 42 CV ma c'è chi è pronto a scommettere che sulla versione 2022 possa fare di meglio. Certo, difficile immaginare potenze superiori ai 48 CV – limite per la patente A2 – e non dimentichiamo la difficoltà di restare all'interno degli standard Euro 5...

QUANDO ARRIVA Se le cose stanno così non è difficile immaginare la nuova R3 debuttare al termine dell'estate, con la prima assoluta per il grande pubblico magari proprio sul palcoscenico di Eicma 2021. Seguiranno aggiornamenti.