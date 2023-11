EICMA 2023: le novità Ducati raccontate da Francesco Milicia

Ducati a EICMA 2023 porta molte novità dopo aver introdotto nei mesi precedenti il formato delle novità ''a puntate''. Alla fiera milanese sarà possibile ammirare tutti i prodotti di prossima generazione il cui arrivo è previsto nel 2024. Tra questi sicuramente un posto di rilievo è occupato dalla Hyper: prima monocilindrica del marchio italiano che s'inserisce subito nel segmento come la più potente della categoria visti i 77,5 CV per 171 kg di peso. E poi la Multistrada V4 RS prima di una nuova categoria di moto ultra performanti. Ne parla Francesco Milicia, Vice president global and after sales di Ducati.

LA PRIMA DI UNA NUOVA GENERAZIONE Tema principale della conversazione è la nuovissima Multistrada V4 RS, che dovrebbe inaugurare un nuovo progetto di moto ad elevatissima prestazioni. La sigla RS richiama comunque la divisione sportiva di casa Audi. La collaborazione e contaminazione tra Ingolstadt e Borgo Panigale non è un segreto e con questo primo prodotto si cerca di esplorare un terreno dove la competenza specifica di Ducati possa esprimere moto dal carattere molto trasversale, esattamente come accade con le Audi RS. Tra le grandi novità anche la Desert X, progetto in linea con le ambizioni fuoristradistica di Ducati (pensate alla prossima MX) e la Panigale V4 916, omaggio al passato sportivo del marchio in sole 500 unità.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023