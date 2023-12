Ducati for Bentley: una Diavel V4 da paura per realizzazione... e prezzo!

Ducati Diavel for Bentley, nasce all’insegna del lusso e dell’esclusività la collaborazione fra le due Case. Caratteristiche che per la Casa di Borgo Panigale vengono racchiuse all’interno di Ducati Diavel (spesso protagonista in passato di serie speciali, ultima quella con Lamborghini), che questa volta tributa un omaggio alla fuoriserie Bentley Batur. Il frutto della collaborazione è stato presentato la pubblico in occasione della settimana di Art Basel a Miami Beach, l'edizione oltreoceano della fiera d'arte più prestigiosa del vecchio continente. Scopriamo com’è fatta.

OPERA D’ARTE La parola opera d’arte viene spesso utilizzata con troppa superficialità, ma direi che questo non è il caso. Il Diavel for Bentley, frutto della collaborazione tra il Centro Stile Ducati e i designer Bentley, sarà realizzato in serie numerata e limitata a 500+50 esemplari, questi ultimi riservati ai clienti Bentley, e rielabora in chiave motociclistica i concetti che hanno dato vita alla coupé della Casa di Crewe. Il prezzo? Ovviamente è da veri collezionisti: 58.000 euro franco concessionario.

AD HOC Rispetto alla Diavel V4 che ho provato meno di un anno fa, sulla Jabel Hafeet Mountain Road, ci sono nuovi componenti che modificano il design, ovviamente ispirati alla Batur da cui riprende le linee prevalentemente orizzontali della vista laterale. Si rifanno alla fuoriserie le prese d’aria, gli estrattori posteriori triangolari, il parafango anteriore, il cupolino e il codino monoposto, che può venire sostituito con la sella passeggero, molti di questi elementi sono realizzati in fibra di carbonio. Ma non è tutto, perché anche la sella del pilota, rivestita in Alcantara, è ispirata agli interni della vettura, con una lavorazione di precisione che lascia intravedere il tessuto rosso sottostante con una texture analoga a quella dei sedili della Batur e con il logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore. Lo scarico, che sulla moto di serie è un elemento distintivo, qui è stato ridisegnato per meglio abbinarsi alle linee raffinate della moto. Ah, niente rosso, il colore utilizzato è lo Scarab Green, lo stesso delle super esclusive Bentley Mulliner. I cerchi forgiati, disegnati e realizzati per questa moto, richiamano le forme di quelli dell’auto e vengono verniciati in Dark Titanium Satin lasciando a vista alcune superfici con lavorazioni di macchina.

ANCORA DI PIÙ L’ho nominata più volte, ma magari non tutti conoscono Batur, l’auto di serie più potente mai realizzata da Bentley, spinta da un motore W12 biturbo da 740 cavalli, di cui solamente 18 esemplari verranno realizzati artigianalmente da Bentley con Mulliner, la carrozzeria più antica del mondo, che realizza internamente a Bentley le auto speciali. In aggiunta ai 500 esemplari di Diavel for Bentley, Ducati propone inoltre una serie di soli 50 esemplari, denominata Diavel for Bentley Mulliner, dal nome del reparto dove vengono realizzate le auto speciali e le one-off Bentley. I 50 Diavel for Bentley Mulliner saranno disponibili esclusivamente per altrettanti clienti Bentley, che attraverso una collaborazione diretta con i designer del Centro Stile Ducati, potranno configurare il proprio Diavel for Bentley Mulliner con diversi colori per sella, pinze freno anteriori, parti in fibra di carbonio e cerchi. Potranno inoltre scegliere per le parti di carrozzeria lo stesso colore della propria auto oppure uno fra quelli della di una esclusiva palette selezionata dai designer della Casa di Crewe per questa speciale Diavel for Bentley Mulliner.

DA ESPOSIZIONE Il Diavel for Bentley, come tutte le Ducati da collezione, viene consegnato con il certificato d’autenticità, la sella passeggero, una sella pilota alternativa e il telo coprimoto. Il nome del modello e il numero progressivo dell’esemplare vengono riportati su una targhetta inserita nella cover in fibra di carbonio della testata verticale, sul lato destro della moto. Sia il cruscotto, dotato di serie di navigatore turn-by-turn, che la matrice di LED del gruppo ottico posteriore propongono al key-on un’animazione speciale che rende ancora più inconfondibile il Diavel for Bentley. Infine, ciascun Diavel for Bentley sarà consegnato in un’esclusiva cassa in legno personalizzata. La collaborazione fra le due Case ha portato anche alla creazione di una Capsule Collection, riservata ai possessori di Diavel for Bentley, che permette di completare il proprio look con un casco jet e un giubbotto tecnico (disponibile sia in versione maschile che femminile) in edizione limitata, caratterizzati da uno schema colori che riprende quello della moto. Inizio a fare posto in salotto, ai soldi ci penserà il direttore della mia banca... forse.