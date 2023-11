Zard Mako: gli scarichi made in Italy per Ducati Diavel V4 in video

Zard Mako: il video-unboxing del nuovo scarico made in Italy, fatto a mano in titanio e carbonio, per Ducati Diavel V4

Il silenzio delle moto elettriche può attendere: la passione per le due ruote vibra per il sound del motore. Officine Italiane Zard, marchio italiano d'eccellenza per gli impianti di scarico, si presenta a EICMA 2023 con un carico di novità. L'ultimissima è lo scarico Zard Mako per Ducati Diavel V4, un nome ispirato agli squali che evoca la velocità della moto.

Zard Mako, lo scarico fatto a mano in titanio e carbonio per Ducati Diavel V4

VEDI ANCHE

HANDMADE Interamente realizzato a mano, in titanio e carbonio, lo scarico Mako è disponibile in versione omologata Euro 5, oppure in versione Racing. Si distingue per un design tagliente e molto particolare, che dà alla moto un look ancora più grintoso ed esotico. Secondo la Casa permette un sensibile incremento delle prestazioni e dà al motore una voce bassa e grintosa, che è un po' il marchio di fabbrica dell'Azienda di Baldichieri d'Asti. Ce ne parla Giulia Gherlone, CEO della Casa, nel video del nostro MotorUnboxing.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2023