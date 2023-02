Buell si prepara a sfidare la Ducati Diavel V4? Ecco la Super Cruiser da 175 CV

La tormentata storia di Buell – l'ultima moto che abbiamo atteso senza successo è stata la Hammerhead 1190 – è forse destinata a diventare un lontano ricordo. Dietro il rilancio della Casa americana c'è perfino Roland Sands, artefice insieme a Mr. Bill Melvin – nuovo proprietario del Marchio – della Super Cruiser.

NOMEN OMEN La nuova moto è stata lanciata alla Daytona Bike Week, negli USA, il ​​10 febbraio scorso. Il motore è il già noto V2 da 1.190 cc raffreddato a liquido montato sulle altre moto in gamma: incastonato in un nuovo telaio tubolare in acciaio, il motore eroga 175 CV di potenza massima e quasi 140 Nm di coppia. Niente male davvero se pensate che la nuova Diavel V4 provata da Danilo è a quota 168 CV... certo, poi la guidabilità è un'altra cosa e in questo, si sa, in Ducati sono maestri.

Buell Super Cruiser: l'esuberanza del V2 da 1.190 cc

SPORTIVA Proprio come sulla nuova Ducati anche qui ci sono cerchi da 17'', forcella a steli rovesciati e, come da tradizione Buell, un grosso disco perimetrale all'anteriore. Al posteriore il monoammortizzatore è imperneato direttamente al forcellone in alluminio (modificato da Roland Sands), con un peso di 204 kg (quasi certamente a secco). Insomma, questa cruiser qualche sorpresa dal punto di vista dinamico potrebbe pure regalarcela...

2025 La Super Cruiser è indicata come model year 2025, il che significa che siamo ancora lontani da una versione definitiva. Cosa succederà nei prossimi due anni lo vedremo, ma sul sito di Buell si può già preordinare la moto con un deposito. Al momento mancano ABS ed Euro5 perché la Super Cruiser possa attraversare l'Oceano, ma chissà...

Pubblicato da Michele Perrino, 14/02/2023