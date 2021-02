TORNA, DI NUOVO Buell Motorcycle, storico marchio americano, è tornato: si parte con 4 modelli – 1190RX, 1190SX, Super Touring e 1190HCR – ma diventeranno 10 entro il 2024.

UN SOLO MOTORE Tutti i 4 modelli 2021 che Buell realizza sono equipaggiati col motore bicilindrico a V da 1.190 cc per 185 CV: si tratta di 2 vecchie conoscenze, la sportiva 1190RX e la naked 1190SX, più la maxienduro Super Touring – che deve essere ancora svelata – e l'incredibile fuoristrada 1190HCR. La carenata 1190RX è disponibile nei colori Heritage o nell'accattivante versione in fibra di carbonio, mentre la naked si può avere in colorazione nera Black Mamba, oppure in fibra.

SUPER TOURING E 1190HCR Gli altri modelli della rinnovata gamma Buell – dicevamo – sono una moto da turismo e una da fuoristrada. Dai rendering la Super Touring appare massiccia, con un design non troppo distante da quello della nuova Harley-Davidson Pan America. Non c'è pericolo di confonderle, però: il biglietto da visita della Buell è il caratteristico disco perimetrale anteriore. La 1190HCR, invece, è la moto da fuoristrada con la quale Logan Cipala ha corso e vinto il campionato AMA National Pro Hillclimb 2020. Un razzo con gomme tassellate, visti i 185 CV del motore da 1.190 cc...

ANNI DIFFICILI Quella di Buell è una storia a dir poco travagliata. Le difficoltà sono iniziate nel lontano 2009, con il marchio che ancora faceva parte di Harley-Davidson: quando la casa di Milwaukee ha deciso di sbarazzarsi di Buell, il suo fondatore, Erik Buell, ha fondato EBR – Erik Buell Racing – prima per dedicarsi alle corse, poi realizzando, nel 2013, la versione stradale della EBR 1190RX. Nel 2014 è arrivata anche la naked EBR 1190SX, ma da lì in poi è stato un continuo stop&go, con 3 anni tra avvisi di bancarotta, ripartenze della produzione e liquidazioni.

NUOVO CORSO L'unica cosa triste è che l'attuale Buell Motorcycles non è guidata da Erik Buell – che invece si sta occupando di veicoli elettrici con l'azienda Fuell – ma dal CEO Bill Melvin. Già dai tempi di Harley-Davidson fu la società Liquid Asset Partners di Melvin a gestire la liquidazione delle attività di Buell mentre, dopo le vicissitudini che vi abbiamo raccontato, nel 2020 Bill Melvin ha acquistato i diritti del marchio. Cosa dire, speriamo sia la volta... Buell!