XTR Tricolore 851: una Ducati che ne ha dentro dieci!

Ci sono moto che segnano per sempre la storia e il cuore degli appassionati. La Ducati 851 è una di queste: la prima superbike della Casa di Borgo Panigale, quella che ha aperto la strada alle successive 888 e 916, fino ad arrivare ai giorni nostri con la Panigale V4R. Oggi parliamo sì di una 851, ma molto speciale: si tratta di una moto realizzata in officina, che assomiglia alla versione di serie, ma è frutto di un'accurata messa a punto, pezzo per pezzo, attingendo a una grande varietà di Ducati: scopriamo la XTR Tricolore.

La Ducati 851 Tricolore

LA SCELTA La moto, realizzata da XTR Pepo – dal nome del titolare dell'officina spagnola, Pepo Rosell – è stata commissionata da un cliente che voleva correre nelle gare di Classic Endurance, campionato dedicato a moto di fine anni 80-inizio anni 90. Quale miglior mezzo se non la mitica 851? Ma prenderne una e smembrarla non sembrava la scelta migliore, ecco perché la XTR Tricolore è una 851 molto speciale.

UNA 851-888 Partiamo da fuori. Carena anteriore e serbatoio provengono da una 851 – quest'ultimo ha una fascia trasparente per vedere il livello di benzina – ma il faro è di una Cagiva Mito 125 Lawson replica, mentre il codino – con telaietto in alluminio su base 851 – è di una 888. La livrea tricolore, ovviamente, è ispirata proprio all'omonima 851. Ma se la silhouette vintage è fedele alla prima superbike Ducati, il resto è una sorpresa, dal motore alla ciclistica.

La XTR Tricolore, una 851 molto speciale

UNA (DUE, TRE) DUCATI Pepo, infatti, è partito dal telaio di una Monster 600 a carburatori – modificato su specifiche di quello 851 – e inserito il motore di un altro Monster, il mitico S4Rs, quello con motore Testastretta della 999 – 998 cc, 130 CV e quasi 104 Nm di coppia – ma non è finita qui. La forcella regolabile a steli rovesciati arriva da un'altra Ducati, la ST3, così come i cerchi, mentre il forcellone è del Monster 600 ed è accoppiato a un monoammortizzatore YSS regolabile, specifico per questa moto. L'impianto frenante è firmato Brembo per pinze e pompe – quella anteriore viene da un 1098 – con i dischi flottanti by Discacciati.

SPECIAL(ISSIMA) Radiatore olio e iniettori vengono da una 999, i cablaggi dell'impianto elettrico da una 998, mentre le piastre forcella sono di un Monster 900 e il copripignone, modificato, di un Diavel. Insomma, questa XTR Tricolore è una 851 specialissima, una Ducati – più una Cagiva Mito, che però è come una piccola di Borgo Panigale – che ne contiene 10!

Pubblicato da Michele Perrino, 24/01/2024