Brembo festeggia 50 anni di vittorie nelle corse: la storia delle innovazioni tra F1 e MotoGP

Tutto comincia nel 1975, quando Brembo fornisce i primi dischi in ghisa alla Scuderia Ferrari in F1 aiutando il Cavallino trainato da Niki Lauda a riportare a Maranello i titoli Piloti e Costruttori che mancano da 11 anni. Un momento storico per il mondo delle corse e della produzione industriale italiana, ma anche un punto di partenza verso un futuro ricco di successi. L’azienda bergamasca, oggi leader mondiale nel settore degli impianti frenanti, festeggia infatti nel 2025 i suoi primi 50 anni nel motorsport preparandosi a una serie di iniziative per celebrare la speciale ricorrenza.

I successi dei freni Brembo tra F1 e MotoGP

Una storia che non è fatta di sola F1. Se l’epopea di Brembo con la categoria più importante delle quattro ruote grazie alla collaborazione con la Ferrari nel 1975, per il Motomondiale non si dovrà aspettare troppo: già nel 1976, infatti, la casa italiana esordisce in classe 500 fornendo le pinze freno al team Suzuki-Gallina (che poi vincerà la prima gara nel ’78). Un percorso fatto di successi – a oggi sonooltre 700 i titoli nelle varie categorie degli sport motoristici– ma anche di innovazioni tecnologiche, utilizzando le gare come officina per sperimentare. Negli anni ’80 debutta in F1 la prima pinza ad attacco radiale a quattro pistoni, mentre per le due ruote viene brevettata la pompa radiale.

Impianti frenanto Brembo sulla Ferrari 2024

Nel decennio successivo è invece la volta della pinza monoblocco (derivata, cioè, da un solo blocco di alluminio) e dal freno posteriore per la classe 500 azionato con il pollice e specificamente ideato per le esigenze di Mick Doohan, mentre in F1 sono introdotti i primi dischi in carbonio. Fino ad arrivare ai giorni nostri, con il brake-by-wire e con la fornitura di componenti a tutti i team di F1 e MotoGP, senza dimenticare i successi in Formula E, nel Wec, nella Superbike, nel Rally e in tante altre categorie.

Parla il presidente Brembo, Matteo Tiraboschi

Il presidente esecutivo di Brembo, Matteo Tiraboschi | Foto: Brembo Racing

Cinquanta anni di successi nelle corse che saranno celebrati nel 2025 e che intanto vengono anticipati dal lancio di un nuovo logo dedicato alla speciale ricorrenza. “Siamo orgogliosi di celebrare – ha detto Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo – questo anniversario nel mondo delle corse. Grazie a 50 anni di esperienza ai massimi livelli, oggi tutti i team di Formula 1 e MotoGP scelgono Brembo. I dati raccolti dai nostri ingegneri dimostrano che spesso il vincitore non è chi va più veloce, ma chi frena meglio”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/01/2025