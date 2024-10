Brembo acquista Öhlins per 370 milioni di euro

Il binomio Brembo/Öhlins è sinonimo di eccellenza per quanto riguarda la ciclistica, una garanzia per gli appassionati. Fino a ieri era un accostamento frutto dei rispettivi meriti, una scelta quasi obbligata per i costruttori che volevano offrire un prodotto al vertice per qualità e performance, da oggi il colosso delle sospensioni svedese entra a far parte del marchio Brembo, che attualmente ha sotto la sua ala altri brand importanti come SBS (pastiglie freno), Marchesini (cerchi) e J.Juan (freni).

370 MILIONI DI MOTIVI Öhlins era sotto il controllo di Tennaco, che ha accettato l’offerta di 370 milioni di euro da parte di Brembo per l’acquisizione del 100% del valore azionario del marchio. Cosa potrà nascere da questa operazione? Öhlins Racing è impegnata a sviluppare la prossima generazione di tecnologie di sospensione meccatronica sia per la strada che per la pista. Questo approccio orientato all'innovazione rafforzerà la missione di Brembo di essere un Fornitore di Soluzioni per la mobilità del futuro, stando a quanto comunicato dall’azienda italiana. In un futuro sempre più tecnologico, non è un’eresia pensare a sospensioni e freni che dialoghino istantaneamente tra loro, un po’ come già accade sulla Yamaha Tracer 9 GT+, ma anche qualcosa di ancora più evoluto.

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro, il mono Ohlins a regolazione elettronica

LE DICHIARAZIONI Non potevano mancare ovviamente le dichiarazioni dei rispettivi rappresentati, ''Öhlins è perfetta per Brembo. È un marchio di fama mondiale, con un'azienda solida e una reputazione senza pari, sia in pista che su strada,'' ha detto Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo. ''Accogliamo Öhlins nel nostro Gruppo come una grande opportunità per ampliare la nostra offerta per il mercato. Con questa aggiunta, facciamo un altro passo avanti nella nostra strategia di fornire soluzioni intelligenti integrate ai nostri clienti.''. Gli fa eco Tom Wittenschlaeger, CEO di Öhlins Racing: ''Unendoci a Brembo, siamo entusiasti di sbloccare nuove opportunità di crescita e sfruttare i nostri rispettivi punti di forza e asset per guidare l'innovazione e offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti e dipendenti.''