Brembo, un 2023 da record: vinti ben 70 titoli mondiali!

Si chiude un'annata da record per Brembo, che nel 2023 ha raccolto titoli mondiali in ogni categoria nella quale ha fornito i suoi componenti, a cominciare dai vertici assoluti del Motorsport. Max Verstappen e Pecco Bagnaia, infatti, montavano sulle loro Red Bull e Ducati impianti prodotti dalla casa bergamasca, che nell'anno appena concluso ha fatto man bassa di titoli, relegando i concorrenti a ruoli da comparse. A due ruote, oltre al titolo MotoGP, Brembo festeggia quelli Moto2 e Moto3 con Pedro Acosta e Jaume Masià e quello Superbike con Alvaro Bautista, tutti dotati anche di cerchi Marchsini, altra azienda della galassia Brembo. Ma il fiore all'occhiello della stagione è il trionfo nella 24 ore di Le Mans con la Ferrari 499P del team AF Corse. Il totale di titoli mondiali raccolti in questa stagione è di 70, e comprende quasi tutte le categorie del motorsport: Formula E, WEC, GT, IMSA, WEC, Nascar, MXGP, Enduro, Trial, Formula 2, Formula 3, WRC, Super Formula, MotoAmerica, Porsche Supercup e altro, per un totale che ammonta ormai a più di 600 titoli mondiali vinti dal 1975 a oggi.

NUMERI GIGANTESCHI Scendendo nel dettaglio, Brembo ha tagliato quest'anno il traguardo dei 500 GP vinti in Formula 1, attestandosi a quota 507 sugli 851 GP che si sono disputati dal 1965 in poi, ossia dall'anno d'esordio dell'eccellenza italiana nella massima serie a 4 ruote. Sono 29 in totale i tioli piloti e 33 quelli costruttori riportati da Brembo, che ha dominato parimenti anche nella MotoGP, toccando quota 572 vittorie dal 1978 a oggi. In questa stagione tutti e 31 i piloti che sono scesi in pista nella classe regina erano equipaggiati con componenti provenienti dalla fabbrica italiana, e dunque sono di Brembo tutte e 20 le vittorie conseguite quest'anno. Nella storia della MotoGP il totale sale a 35 titoli piloti e 36 costruttori. Ma non finisce qui, la nuova gamma di prodotti destinati all'elettrico, dalla Formula E alla MotoE sono tutte fornite da Brembo, parliamo di 22 monoposto e 18 Ducati elettriche, un monopolio figlio della professionalità e della competenza dell'azienda bergamasca, leader mondiale del settore.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/12/2023