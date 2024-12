Brembo supera quota 700 titoli nella storia del Motorsport

Una storia leggendaria quella dell'azienda bergamasca e che non smette di fermarsi. Ecco tuti i titoli vinti da Brembo nel 2024, da Formula 1 e MotoGP in giù

Nel giorno in cui l'annuale inchiesta del Sole 24 ore decreta la provincia di Bergamo come la più vivibile d'Italia, Brembo, fiore all'occhiello del territorio orobico, annuncia di aver superato i 700 titoli mondiali ottenuti nella storia del Motorsport, con ben 69 successi raccolti in tutto il 2024. E chi pensa che, in molti casi, sia facile vincere con il monopolio (o quasi) nel paddock, si domandi perché le eccellenze del motorismo scelgono in massa (o quasi) questa eccellenza italiana nella produzione di impianti frenanti e non solo, grazie ai partner del Gruppo come Marchesini, AP Racing, SBS Friction e J.Juan che espandono gli orizzonti ad altre componentistiche tecnologiche.

F1 GP Qatar 2024, Lusail: Max Verstappen | Foto: Red Bull Content Pool

CATEGORIE TOP Da Max Verstappen, che ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo in Formula 1 su una Red Bull Racing che montava pinze e dischi italiani, a Jorge Martin, che in MotoGP ha beffato Pecco Bagnaia al rush finale, entrambi su due Ducati totalmente equipaggiate da Brembo; da Toprak Razgatlioglu, iridato alla prima esperienza sulla BMW nel mondiale Superbike, fino ad Ai Ogura e David Alonso, entrambi dotati di impianti frenanti bergamaschi per conquistare i titoli Moto2 e Moto3. Ma non finisce qui: Nel WRC il titolo è andato al belga Thierry Neuville che sulla sua Hyundai montava alcuni delle più solide componenti confezionate dall'azienda di Curno, così come nelle serie elettriche per eccellenza, Formula E e MotoE, dove tutti i mezzi sono equipaggiati Brembo. E aggiungiamo: WEC, GT, IMSA, EWC, Gnt-7 Car, MXGP, Enduro, Trial, forula 2, Formula 3, Super Formula, MotoAmerica, Porshe Mobil 1 Supercup e tanti altri ancora.

MotoGP Solidarietà 2024, Barcellona, Jorge Martin (Ducati). Credits: MotoGP.com

I NUMERI E per elencare le statistiche delle due categorie apicali del motorsport, prendiamo direttamente in prestito le parole del comunicato: ''Brembo ha ancora una volta dominato la Formula 1: tutte e 24 le gare del 2024 sono finite nelle mani di vetture equipaggiate con i suoi freni. Dal 1975, l'azienda bergamasca ha collezionato 531 vittorie su 851 Gran Premi disputati, conquistando ben 30 titoli piloti e 34 titoli costruttori insieme ai team più forti del Circus. Il dominio incontrastato in MotoGP continua, con successi che si estendono a Moto2, Moto3 e World Superbike (anche con Marchesini). Dal 1978, ben 592 vittorie nella classe regina (500 e MotoGP) testimoniano l'eccellenza Brembo. Per il nono anno consecutivo, tutti i piloti MotoGP hanno scelto le prestazioni e la sicurezza dei componenti prodotti dall'azienda italiana. Con 36 titoli piloti e 37 titoli costruttori conquistati con i top team, Brembo è sinonimo di innovazione e vittoria nel mondo delle due ruote''. Impossibile fare di più.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/12/2024