Formula 1 2025, le soluzioni Brembo per la nuova stagione: tutte le novità

F1 2025: BREMBO CELEBRA 50 ANNI DI INNOVAZIONE

Brembo festeggia mezzo secolo in Formula 1, confermandosi leader nella tecnologia frenante con soluzioni avanzate per la stagione 2025. Con oltre 500 GP vinti in F1 e ben 700 titoli nella storia delle corse, l’azienda bergamasca leader nel settore degli impianti freno introduce innovazioni chiave su misura per ogni team.

Evoluzione dei dischi: prestazioni e personalizzazione

Negli ultimi vent’anni, i dischi freno in F1 hanno subito un'evoluzione radicale. Il diametro anteriore è cresciuto da 278 mm a 328 mm, mentre il posteriore è passato da 266 mm a 280 mm. Lo spessore è aumentato fino a 32 mm, migliorando la dissipazione del calore. Per il 2025, Brembo offre ai team opzioni di raffreddamento differenziate e nuovi sistemi di fissaggio, in modo da ottimizzare l'aerodinamica e le performance delle proprie componenti.

Pinze freno Brembo: la scelta di tutti i team

Per il 2025, Brembo fornirà pinze freno a tutte le dieci scuderie di Formula 1. Nove team utilizzeranno componenti Brembo, mentre uno adotterà soluzioni AP Racing, azienda con sede a Coventry che è però parte del gruppo. Le pinze, in lega d’alluminio e nichelate, raggiungono il massimo consentito di sei pistoni, garantendo efficienza, leggerezza e rigidità ottimali.

Pompe, Brake-By-Wire e frizioni: soluzioni integrate

Sei team adotteranno pompe freno Brembo e AP Racing, mentre quattro utilizzeranno unità brake-by-wire per bilanciare frenata dissipativa e rigenerativa, ottimizzando la ricarica del sistema ibrido. Otto scuderie si affideranno alle frizioni in carbonio AP Racing, sinonimo di affidabilità e prestazioni.

Tecnologia avanzata e telemetria: controllo in tempo reale

La personalizzazione è essenziale per massimizzare le performance. Ogni team collabora con gli ingegneri Brembo per trovare il miglior equilibrio tra peso e rigidità delle pinze, raggiungendo un livello di personalizzazione che si può definire ''sartoriale''. I sensori sui corner ruota raccolgono dati in tempo reale, permettendo il monitoraggio costante della temperatura di dischi e pinze per una gestione ottimale della frenata.

BREMBO VERSO IL FUTURO: L'IMPEGNO PER IL MONDIALE F1 2026

Con il regolamento tecnico destinato a cambiare nel 2026, il 2025 segna l’ultima stagione con le attuali specifiche tecniche. Brembo continua a investire in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni in pista e trasferire il know-how delle competizioni alle soluzioni stradali del futuro. Così il cinquantesimo anniversario in Formula 1 è solo l’inizio di una nuova era di innovazione per l'azienda italiana.

Pubblicato da Alessio Ricci, 10/03/2025