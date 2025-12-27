MotoGP, il calendario delle presentazioni 2026. Ci sono le date di 5 team su 11

La stagione 2026 della MotoGP si avvicina a grandi falcate. Dal 29 al 31 gennaio prossimi si inizia con i test shakedown di Sepang, seguiti da quelli ufficiali del 3-5 febbraio per tutti gli iscritti al mondiale 2025. Nel frattempo sono in programma tutte le presentazioni ufficiali degli 11 team della MotoGP prima che il primo giorno di marzo si spengano i semafori e tornino a rombare i motori con il Gran Premio della Thailandia. Di seguito tutte le date degli ''unveiling'' della nuova stagione. Confermata anche quest'anno la grande festa che interesserà tutti i team e i piloti, chiamati a raccolta per il 7 febbraio 2025 a Kuala Lumpur, quando ci sarà la presentazione ufficiale della stagione 2026. Il primo team a presentarsi tra quelli che hanno annunciato le date è lo Yamaha Prima Pramac del 13 gennaio.

Le date di presentazione degli 11 team MotoGP 2026

13 gennaio: PRIMA PRAMAC YAMAHA MOTOGP (Jack Miller, Toprak Razgatlioglu)

14 gennaio: PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM (Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli)

15 gennaio: APRILIA RACING (Jorge Martin, Marco Bezzecchi)

19 gennaio: DUCATI LENOVO TEAM (Marc Marquez, Francesco Bagnaia)

31 gennaio: GRESINI RACING MOTOGP - DUCATI (Alex Marquez, Fermin Aldeguer)

TBD: TRACKHOUSE RACING MOTOGP - APRILIA (Raul Fernandez, Ai Ogura)

TBD: RED BULL KTM FACTORY RACING (Pedro Acosta, Brad Binder)

TBD: RED BULL KTM TECH3 (Enea Bastianini, Maverick Viñales)

TBD: MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (Fabio Quartararo, Alex Rins)

TBD: HONDA HRC CASTROL (Joan Mir, Luca Marini)

TBD: LCR HONDA (Johann Zarco, Diogo Moreira)

9 febbraio: MOTOGP LAUNCH 2025 - Kuala Lumpur 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/12/2025