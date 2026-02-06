KTM, la RC16 è migliorata nel corso dei test. Bastianini: "Mi sento più a mio agio sulla moto"

Tre giorni intensi di lavoro hanno segnato l’avvio della stagione MotoGP 2026 per KTM al Sepang International Circuit. Il test malese ha permesso alla Casa austriaca di valutare numerose soluzioni tecniche sulla RC16, con l’obiettivo di definire il pacchetto in vista dell'ultima sessione di prove in programma a Buriram e delle prime gare del Mondiale che scatterà proprio con il GP Thailandia in programma il 1° marzo. A fine test, Pedro Acosta è risultato il miglior pilota KTM con l’ottavo tempo assoluto.

Factory KTM: progressi per Acosta e Binder senza cercare la prestazione

Nel box Red Bull KTM Factory Racing, il lavoro si è concentrato soprattutto sulla comprensione della moto e sulla comparazione dei componenti, più che sulla ricerca del giro secco. Pedro Acosta ha spiegato come il programma sia stato distribuito su più configurazioni: ''Il primo giorno abbiamo lavorato sul telaio, poi abbiamo utilizzato la moto 2025 e giovedì entrambe. Non avevamo come obiettivo il giro veloce, ma nonostante questo il tempo è stato abbastanza buono''. Lo spagnolo ha chiarito che la priorità era arrivare a una direzione chiara in vista del prossimo test: ''Qui volevo farmi un’idea precisa dei pezzi di cui abbiamo bisogno per la Thailandia. A Buriram cercheremo invece la velocità pura, mentre a Sepang era importante stare tanto in pista''.

MotoGP 2026: Pedro Acosta (KTM)

Il suo compagno di squadra Brad Binder ha confermato una sensazione di crescita progressiva, anche senza un vero time attack: ''Abbiamo messo insieme lentamente tutti i pezzi provati in questi giorni e ora mi sento molto meglio sulla moto. Non ho fatto un giro super veloce, ma i tempi arrivavano più facilmente''. Il sudafricano ha indicato nella percorrenza di curva l’area su cui KTM può ancora migliorare: ''Se riusciamo a girare un po’ meglio, possiamo fare un grande passo avanti. Ora ho un’idea molto più chiara di quello che ho sotto di me''.

Tech3: segnali positivi da Bastianini e Viñales

Nel team Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini ha tracciato un bilancio complessivamente positivo dei tre giorni di test: ''Abbiamo lavorato tanto e siamo migliorati in ogni area, ed era importante per me. Mi sento più a mio agio sulla moto ed è stato utile lavorare con il nuovo crew chief''. Il romagnolo ha però sottolineato come il margine di crescita resti ampio: ''Abbiamo trovato alcune buone soluzioni, ma possiamo ancora migliorare. È solo il primo test e al prossimo proveremo altro''.

MotoGP 2026: Maverick Vinales (KTM)

Approccio più analitico per Maverick Viñales, che ha utilizzato soprattutto l’ultima giornata per confermare le proprie sensazioni: ''Siamo arrivati al punto in cui capisci cosa ti piace e cosa no. Abbiamo provato diversi set-up per il time attack, ma per me la soluzione migliore resta quella del primo giorno''. Lo spagnolo ha aggiunto: ''I tempi oggi non erano eccezionali, ma lo è stato il lavoro fatto. Il passo è buono e il feedback della moto è positivo: se una moto funziona quando il grip è basso, allora può essere competitiva''.

Ajo: “Passi avanti concreti, ora serve finalizzare”

Nel bilancio finale, il team manager Aki Ajo ha parlato di giornate lunghe ma produttive: ''Con le regole attuali è molto difficile fare grandi passi avanti dal punto di vista tecnico, ma sono soddisfatto di quelli che siamo riusciti a fare qui a Sepang''. Ajo ha evidenziato in particolare l’importanza del lavoro sull’aerodinamica e sul telaio: ''Abbiamo raccolto molte informazioni, soprattutto sul pacchetto aerodinamico, ed è qualcosa che dovremo finalizzare a breve. Anche sul fronte telaio abbiamo provato diverse soluzioni''.

Lo sguardo ora è rivolto ai prossimi appuntamenti: ''Adesso andiamo in Thailandia e lì, finalmente, potremo misurare tutto questo lavoro direttamente in gara''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/02/2026